La gran estrella de Alianza Lima regresa y mete miedo para la revancha con la U: “Ya me siento…”

Universidad de Chile tiene la primera opción para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras empatar ante Alianza Lima en la ida de los cuartos disputada en Perú.

El cuadro azul bien pudo haber sido más atrevido y buscado la victoria en Lima, porque los locales terminaron jugando con 10 hombres por la expulsión de Carlos Zambrano, sin embargo, se conformó con el 0-0.

La revancha se jugará el próximo jueves en Coquimbo, partido que no contará con la presencia de público, debido al castigo que le impuso la Conmebol a la U por los incidentes en octavos de final ante Independiente en Avellaneda.

Paolo Guerrero amenaza a la U para la revancha

Uno de los grandes ausentes en la ida jugada en el estadio Alejandro Villanueva fue Paolo Guerrero, quien no jugó por lesión, pero espera estar presente para la vuelta en Coquimbo.

“Ya me siento mejor. No podía arrancar, no podía acelerar. Picar al 100%, pero bueno, ahí vamos. Espero estar al 100% para el día jueves“, dijo el ex delantero de Bayern Múnich.

Paolo Guerrero espera jugar en la revancha con la U. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Además, el goleador expresó que espera volver luego a las canchas: “es lo que más uno anhela, estar nuevamente con el grupo. Esperemos que el día domingo (ante Comerciantes Unidos por la Liga 1) sea un buen partido, sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile”.

La U y Alianza Lima empataron en la ida, por lo que el triunfo de cualquiera de los dos en la revancha los mete en semifinales.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.