Alianza Lima prepara uno de los partidos más importantes de su historia, ya que el jueves enfrenta a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El cuadro peruano no está acostumbrado a jugar instancias internacionales tan decisivas, por lo que confía en dar el golpe en un duelo en el que el favorito es el elenco chileno.

Para eso, contrataron a última hora a Pedro Aquino, volante central de 30 años que fue inscrito en reemplazo de Erick Noriega. Todo con el fin de potenciar al plantel para el duelo ante los azules.

Aquino cortado en América por Ortiz

Lo llamativo es que Aquino fue cortado por un nuevo conocido del fútbol chileno. Fue en el América, en el 2023, cuando no tuvo la confianza de Fernando Ortiz, el entrenador que llegó hace pocas semanas a Colo Colo.

Pedro Aquino debió irse de América con el Tano Ortiz en la banca

“Pedro Aquino llegó al América como fichaje bomba a inicios del 2021. En sus primeros torneos con las Águilas, el mediocampista peruano era un titular indiscutible con Santiago Solari, pero tras la llegada de Fernando Ortiz al banquillo azulcrema, el jugador sudamericano fue relegado a la banca“, señalaron las crónicas mexicanas de la época.

De hecho manifestaron que su precio se fue a pique. “Eso afectó el valor del futbolista, ya que de acuerdo a Transfermarkt, actualmente está tasado en 70 millones de pesos (3.8 millones de dólares), muy lejos de los 150 millones (8 millones de dólares) que llegó a valer”, señalaban.

Aquino emigró a Santos Laguna el 2023, elenco en el que meses después nuevamente compartiría camarín con el Tano Ortiz y donde su desempeño fue paupérrimo antes de llegar a Colo Colo.

Habrá que ver si logra mostrar un desempeño sobresaliente en Copa Sudamericana de la mano de Néstor Gorosito, quien lo pidió para darle más fuerza al mediocampo.

