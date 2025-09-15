Alianza Lima no sólo se vio como un colador durante la derrota frente a Deportivo Garcilaso, pues también hizo un reclamo formal contra los árbitros en la antesala a recibir a U de Chile por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana. El cuadro peruano cayó por 4-3 en casa.

Pero hubo un aspecto que no dejó para nada tranquilo al volante ecuatoriano Fernando Gaibor, autor de un golazo en el estadio Alejandro Villanueva. “Estoy bastante claro de que todos somos profesionales y siempre salimos a ganar con la misma responsabilidad que los partidos de Copa”, dijo el seleccionado de La Tri.

Quiso responder una consulta que atribuyó cierto relajo del equipo adiestrado por Néstor Gorosito en la competencia local. “Me gustaría que analices la cantidad de veces que nos expulsaron jugadores en jugadas que no deberían ser tarjeta roja. La hemos venido luchando todo el torneo con esas situaciones”, aseguró Gaibor con un discurso desafiante.

Fernando Gaibor en acción ante Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025. Alianza Lima se metió en la fase grupal tras vencer a los Xeneizes y a Iquique. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“No contamos con dos centrales por una situación que grabó alguien externamente. Si vamos a hacer un análisis tratando de entrar como que no estamos siendo profesionales, porque me quieres decir eso cuando jugamos relajados el torneo local y no el internacional”, apuntó Gaibor, ex jugador de Emelec y de Independiente de Avellaneda.

Uno de esos jugadores es Renzo Garcés, quien recibió cuatro fechas de suspensión por algo que desmintió. “Es importante para mí negar tajantemente que en algún momento insulté al árbitro”, manifestó el marcador en una de sus historias en Instagram.

“Siempre tenemos dos, tres, cuatro jugadores expulsados, suspendidos cada fecha por situaciones externas y nos toca luchar con eso”, aseguró Fernando Gaibor, quien tiene 33 años y suma 39 partidos disputados por el cuadro aliancista.

Alianza Lima clama contra los árbitros peruanos antes de jugar contra U de Chile en la Sudamericana

En Alianza Lima creen que han sido perjudicados por los árbitros y lo manifestaron justo antes de abrir en casa la llave ante U de Chile por la ronda de ocho mejores en la Copa Sudamericana. Los íntimos llegaron a esa instancia tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador.

“No son excusas, pero nos están mermando el plantel con esas cosas y nos ha afectado mucho de local. No hemos podido mantener un equipo y se complica. Tenemos una planificación y luego te mandan que tenemos suspendidos dos o tres jugadores del plantel”, expuso Gaibor.

Néstor Gorosito ya puede enfocarse 100 por ciento en el duelo ante U de Chile del 18 de septiembre. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Algo de razón tiene: ya son cuatro jugadores expulsados y siete que se han perdido partidos por acumulación de tarjetas amarillas. Habrá que ver si ante el Romántico Viajero eso se repite o si pueden materializar una especie de despegue.

¿Cuándo juegan Alianza vs Universidad de Chile por la ida de los cuartos en la Sudamericana?

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Aquel duelo se disputará el jueves 18 de septiembre a contar de las 21:30 horas.