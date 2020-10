Fernando Gaibor y posible reencuentro con Gustavo Quinteros en Colo Colo: “No tengo problema en ir si llega alguna oferta”

Gustavo Quinteros aterrizó con todo en Colo Colo y de inmediato debe empezar a meter mano, así como también ver la opción de reforzar al equipo una vez que termine la primera rueda a fines de octubre.

En ese sentido, ya surgió un nombre: Fernando Gaibor, volante ecuatoriano que fue dirigido por Quinteros en Emelec, donde fueron multicampeones.

Consultado al respecto, el que fuera también seleccionado de su país comentó a Futuro FC que no tiene información aún, pero se entusiasmó. “Les cuento que no. Desde ayer que empecé a recibir este tipo de noticias, no ha habido ningún acercamiento. Al profe Gustavo lo conozco mucho y muy bien, pero no hay llamado y nada al respecto al tema. Está bastante fuerte el rumor y estoy muy sorprendido el tema. Espero que le vaya muy bien en Colo Colo al profe”, aseveró.

Asimismo, dijo que ya anduvo por estos lados alguna vez. “A los 11 años tuve una experiencia muy bonita en Chile, en un torneo que se juega en Curicó. Estuve con una familia y esa familia me llevó justamente a conocer el estadio de Colo Colo, las instalaciones y en su momento yo tenía 11 años y Colo Colo es un equipo muy conocido”, reveló.

Del fútbol nacional, dijo que “no he seguido muy de cerca la liga, tengo familiares, amigos y siempre intercambiamos cosas de fútbol. No es tan desconocido para mi, tuve de compañero al Gato Silva”.

Pero, ¿vendría a Colo Colo? “Si llega algo, hay que analizarla y no tendría ningún tipo de problema en ir”, sentenció agregando de su situación actual que “tuve un paso a préstamo en Emiratos Árabes y ahora estoy en un tema legal con Independiente por falta de pago y estamos en un proceso legal. Ellos dicen que tienen la razón y yo digo que no. Está en FIFA. En rigor estoy como jugador libre”.

Fernando Gaibor, volante ex Emelec donde fue dirigido por Gustavo Quinteros, en su paso por la selección de Ecuador. | Foto: Getty Images

Finalmente, se describió como “un volante mixto. No soy un volante de marca, al ser mixto me toca la doble función. Empecé como un volante diestro y ahora tengo mucha proyección al ataque y mi fuerte es la asistencia”.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros gusta de jugar con dos interiores más que con un enganche definido. Así usó a Gaibor en Emelec y pretende implementar el mismo esquema en Colo Colo, aunque hay que esperar para ver cómo se desarrolla el mercado.