Alianza Lima tuvo un partido del que seguramente sacará muchas conclusiones para no repetir errores ante la U de Chile. Los azules visitarán al cuadro peruano en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y el equipo encabezado por Néstor Gorosito no lo pasa muy bien.

Una cuestión que evidenció un póquer de goles que el cuadro íntimo recibió en un lapso de 20 minutos. Eso sí, una dudosa falta dentro del área le permitió al argentino Hernán Barcos poner en ventaja a Alianza en los 8 minutos de la primera parte.

A contar de los 21 minutos del lapso inicial comenzó la pesadilla para los locales. Juan Lojas fue quien anotó el empate para el Deportivo Garcilaso. Y otro trasandino, Pablo Eruste, decretó la ventaja parcial para el cuadro visitante en los 39 minutos. Fue tras una evidente falta dentro del área de Jean Archimbaud.

El cronómetro marcaba 42 minutos cuando otro argentino marcó en el partido. Se trata de Ezequiel Naya, un espigado ariete surgido en las inferiores de Estudiantes de La Plata que tuvo un paso inadvertido por Deportes Melipilla. Fue para refrendar el temblor de la escuadra aliancista.

Tweet placeholder

Pero esa tampoco fue la última conquista del primer tiempo. Aunque fue Alianza Lima el equipo que recortó la distancia mediante el volante ecuatoriano Fernando Gaibor.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima queda a un gol y pierde ante Deportivo Garcilaso, el duelo previo a la U de Chile

Alianza Lima luchó hasta el final para no perder el último partido antes de jugar la ida de la llave frente a la U de Chile. Pero fracasó en el intento, aunque logró quedar a un gol de distancia del cuadro triunfador. Fue después de un penal que falló un seleccionado peruano.

Tweet placeholder

Sergio Peña, quien tomó el rebote y anotó el 4-3 que a la postre fue el marcador definitivo en la 8° jornada del Torneo Clausura en la máxima categoría del balompié de Perú. La dirigencia aliancista se movió rápido y solicitó la reprogramación del siguiente partido del equipo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tiene un juego pactado para el 16 de septiembre ante Los Chankas. Es decir, apenas dos días antes de ser local frente al Romántico Viajero. El enfrentamiento entre Alianza Lima y la Universidad de Chile será el 18 de este mes a contar de las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.