Sergio Peña sacó la voz con mucha fuerza luego del estrepitoso cierre que tuvo Perú en las Eliminatorias 2026. A pesar de los malos resultados, la Bicolor no quedó colista en la tabla de posiciones. Aquel vergonzoso cetro quedó en manos de la selección chilena.

Pero la escuadra peruana no lo hizo mucho mejor. Jugó la última fecha FIFA doble sin chances siquiera de un boleto al repechaje. Por eso mismo, el ambiente dentro quedó muy caldeado. Con algunas rencillas entre jugadores que se supieron públicamente.

Algo dejó entrever el experimentado portero Pedro Gallese. Y Peña fue mucho más directo que el meta que milita en Orlando City de Estados Unidos. “Al final los resultados son determinantes y no han sido a favor. Hemos quedado eliminados, lamentablemente”, describió el volante de mucha técnica.

Felipe Loyola lucha un balón contra Sergio Peña. (Joel Alonzo/Photosport).

“Tenemos que mejorar en todos los aspectos y así enfrentar la otra eliminatoria de la mejor manera. Nosotros venimos a trabajar. A dar todo por el Perú. Yo pongo el pecho hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado y decirle que no a la selección”, fue el primer palo que lanzó el mediocampista de Alianza Lima.

Dio a entender que hubo otros peruanos que inventaron problemas físicos y médicos para no acudir a la cita. “A la gente le pido respeto a mis compañeros, a mí y los jugadores que dan la cara. Otros no la dan. Estábamos eliminados en Uruguay y pudimos venir”, manifestó Sergio Peña, quien tiene 28 años y suma 51 partidos internacionales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también ¡Chile al Mundial! La reunión clave que puede cambiar el destino de las Eliminatorias Sudamericanas

Sergio Peña deja la grande en Perú: “Otros dijeron que se sentían mal y no vinieron”

Sergio Peña provocó un escándalo en la selección de Perú, aunque no dio nombres. “Otros dijeron que se sentían mal. Pude decir que tenía fiebre, por ejemplo”, expuso el futbolista, quien jugó en el Malmö de Suecia y el FC Emmen de los Países Bajos. Al parecer, el dardo iba para Edison Flores y Alex Valera, quienes no estuvieron en la citación para los duelos ante Uruguay y Paraguay.

También se refirió al trabajo de Óscar Ibáñez, quien muy probablemente saldrá de su cargo luego de un par de encuentros amistosos. “Con él nos hemos sentido bien, con todos los técnicos que han pasado. Cada uno trabajó a su manera y tuvo tiempo”, manifestó Peña.

Publicidad

Publicidad

Sergio Peña en acción frente a Argentina. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Se refería también a lo hecho por el uruguayo Jorge Fossati y también por Juan Reynoso, quien hoy en día adiestra al Melgar en la primera división peruana. “Nosotros acatamos las órdenes como profesional. El trato personal de Óscar ha sido muy bueno. Sea lo que sea, que sea lo mejor”, expuso Sergio Peña, quien no se animó a darle un respaldo tan claro al otrora golero que terminó la Eliminatoria como seleccionador. Y ahora debe mirar hacia adelante para enfrentar a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.