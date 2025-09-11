¡Chile al Mundial! La reunión clave que puede cambiar el destino de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección chilena protagonizó uno de los mayores papelones de su historia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, donde concluyó en el último lugar de la tabla de posiciones.

La Roja se anotó con su peor rendimiento bajo el formato “todos contra todos” y apenas logró 11 puntos tras los 18 partidos jugados. Lo más triste es que apenas anotó 9 goles en todo el certamen.

Consumado el fracaso hay que pensar en el futuro, el que no es muy claro, debido a que no hay certezas sobre el formato de clasificación para el Mundial de 2030.

La reunión clave de la Conmebol sobre las nuevas Eliminatorias

Para el Mundial de 2030 ya hay tres países sudamericanos clasificados, porque serán locales en un encuentro en el torneo Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo que no se sabe nada de la cantidad de cupos que tendrá la Conmebol para el evento.

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre el nuevo formato, pero nada se zanja aún y según dio a conocer La Tercera existen varias ideas, las que se van a debatir en extensas reuniones en la Conmebol.

“Dentro de las próximas semanas, el Consejo de la Conmebol se reunirá en Asunción para debatir y acordar el próximo formato de las Eliminatorias. Antes, eso sí, los timoneles locales deben asegurarse de la cantidad de cupos disponibles”, explicó el citado medio.

Además, dieron a conocer una loca idea, la cual clasificaría directo a la selección chilena al próximo Mundial, porque hay voces que dicen que todos los equipos sudamericanos irán a la venidera Copa del Mundo.

“Una fuente que conoce la interna de la Confederación señala que en algún momento existió la idea de que todos los países sudamericanos estuviesen clasificados, con motivo del primer Mundial de la historia: Uruguay 1930. Además, esta idea se sustentaba en que la FIFA evalúa aumentar aún más la cantidad de equipos participantes, llegando a los 64″, señalaron.

Todavía no hay certezas, pero si aquello se confirma la Roja por fin podrá volver a un Mundial, torneo que no juega desde el lejano Brasil 2014.