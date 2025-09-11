Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial

La diferencia con Ricardo Gareca: Nicolás Córdova sorprende con importante decisión con la Roja Sub 20

El adiestrador nacional reapareció en Juan Pinto Durán y ahora bajo el mando de la selección que disputa el Mundial en el país.

Por Felipe Pavez Farías

Córdova ahora va en busca del Mundial Sub 20 con Chile
© La Roja - Carlos ParraCórdova ahora va en busca del Mundial Sub 20 con Chile

El Mundial 2026 ya quedó en el olvido y la selección chilena no pudo clasificar. Para peor terminó último y sin chances ni del repechaje. El tema es que ahora se da vuelta la página y en Juan Pinto Durán ya se trabaja para la otra Copa del Mundo que se avecina.

Esto tiene directa relación con la Roja Sub 20 que disputará el torneo en el país y buscará dar el batacazo de la mano de Nicolás Córdova. El adiestrador nacional será el encargado de comandar al equipo nacional y así lo confirmó este jueves.

Destapan conversación entre Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa por la selección chilena

ver también

Destapan conversación entre Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa por la selección chilena

Es que tras el empate ante Uruguay, no tuvo días de descanso y de inmediato se sumó a los trabajos del plantel. A diferencia de Ricardo Gareca que se iba de viaje a Argentina con el pitazo final, ahora Córdova reapareció en una nueva práctica en cancha. 

Junto al adiestrador asomaron rostros como Emiliano Ramos, Willy Chatiliez, Francisco Marchant, Ian Garguez, Juan Francisco Rossel y Felipe Faúndez. Los que ahora quieren ganarse un puesto en la lista final.

Lo que contará con importantes esfuerzos, ya que por ejemplo pasarán entrenando en plena fiestas patrias. “El domingo jugamos contra Corea. El próximo lunes nos vamos a Rancagua. Pasaremos un pre Mundial y el 18 encerrados entrenando para que los jugadores puedan estar concentrados. Tenemos eso super ordenado”, advirtió Córdova tras el duelo ante Uruguay. 

Referente de la nueva Roja le da un tremendo espaldarazo a Nico Córdova: “Nos sentimos muy…”

ver también

Referente de la nueva Roja le da un tremendo espaldarazo a Nico Córdova: “Nos sentimos muy…”

¿Cuándo sale la lista para el Mundial Sub 20?

Nicolás Córdova ahora cambia de Chile y se pone modo Mundial. Ya par el próximo 19 de septiembre se entregará la lista final con los jugadores de la Sub 20 que estarán en el equipo que disputará el grupo A contra Egipto, Nueva Zelanda y Japón. 

Publicidad

“Hay un montón de cosas por mejorar. Tenemos un modelo de trabajo que fue entregado a los clubes. Ahora hay que ponerlo en marcha. Yo ya dije lo que tenía que decir. Tenemos que enfrentar la realidad y sacar adelante nuestro fútbol, porque no estamos para ser últimos en las Eliminatorias”, recalcó ilusionado con su revancha. 

Lee también
¡Increíble! Piden a gritos que el anti trabajador Gareca sea su DT
Internacional

¡Increíble! Piden a gritos que el anti trabajador Gareca sea su DT

Selección exige el regreso de Ricardo Gareca para levantar el equipo
Internacional

Selección exige el regreso de Ricardo Gareca para levantar el equipo

Conocedor de la Roja marca la gran diferencia entre Córdova y Gareca
Selección Chilena

Conocedor de la Roja marca la gran diferencia entre Córdova y Gareca

DT de Sevilla usa a Alexis para hacer una potente reflexión sobre la edad
Alexis Sánchez

DT de Sevilla usa a Alexis para hacer una potente reflexión sobre la edad

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo