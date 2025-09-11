La diferencia con Ricardo Gareca: Nicolás Córdova sorprende con importante decisión con la Roja Sub 20

El Mundial 2026 ya quedó en el olvido y la selección chilena no pudo clasificar. Para peor terminó último y sin chances ni del repechaje. El tema es que ahora se da vuelta la página y en Juan Pinto Durán ya se trabaja para la otra Copa del Mundo que se avecina.

Esto tiene directa relación con la Roja Sub 20 que disputará el torneo en el país y buscará dar el batacazo de la mano de Nicolás Córdova. El adiestrador nacional será el encargado de comandar al equipo nacional y así lo confirmó este jueves.

Es que tras el empate ante Uruguay, no tuvo días de descanso y de inmediato se sumó a los trabajos del plantel. A diferencia de Ricardo Gareca que se iba de viaje a Argentina con el pitazo final, ahora Córdova reapareció en una nueva práctica en cancha.

Junto al adiestrador asomaron rostros como Emiliano Ramos, Willy Chatiliez, Francisco Marchant, Ian Garguez, Juan Francisco Rossel y Felipe Faúndez. Los que ahora quieren ganarse un puesto en la lista final.

Lo que contará con importantes esfuerzos, ya que por ejemplo pasarán entrenando en plena fiestas patrias. “El domingo jugamos contra Corea. El próximo lunes nos vamos a Rancagua. Pasaremos un pre Mundial y el 18 encerrados entrenando para que los jugadores puedan estar concentrados. Tenemos eso super ordenado”, advirtió Córdova tras el duelo ante Uruguay.

¿Cuándo sale la lista para el Mundial Sub 20?

Nicolás Córdova ahora cambia de Chile y se pone modo Mundial. Ya par el próximo 19 de septiembre se entregará la lista final con los jugadores de la Sub 20 que estarán en el equipo que disputará el grupo A contra Egipto, Nueva Zelanda y Japón.

“Hay un montón de cosas por mejorar. Tenemos un modelo de trabajo que fue entregado a los clubes. Ahora hay que ponerlo en marcha. Yo ya dije lo que tenía que decir. Tenemos que enfrentar la realidad y sacar adelante nuestro fútbol, porque no estamos para ser últimos en las Eliminatorias”, recalcó ilusionado con su revancha.