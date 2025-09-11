La selección chilena cerró las Eliminatorias Sudamericanas con un empate que dejó esperanza para el futuro. La Roja igualó sin goles ante Uruguay mostrando una versión mucho mejor a la que tuvo con Ricardo Gareca y ahora se prepara para lo que viene.

Nicolás Córdova, que asumió de forma interina la banca del Equipo de Todos, se desliga para poner el foco en su principal misión: el Mundial Sub 20. El DT se jugará con nuestro país una oportunidad inmejorable para hacer historia y, en la previa, recibió un deseo de un histórico para el fútbol chileno como Marcelo Bielsa.

El Loco volvió a suelo nacional en el duelo ante Uruguay y aprovechó para dedicarle algunas palabras a la Roja. Unas que se desconocían hasta este jueves, cuando salieron a la luz los detalles de lo que habló junto al entrenador del cuadro criollo.

Marcelo Bielsa y su sincero deseo con el Chile de Nicolás Córdova

A pesar de los años, Marcelo Bielsa no se olvida de Chile y mucho menos luego del cariño que recibió días atrás. El Loco fue tratado como un ídolo en el Estadio Nacional y devolvió el gesto como sólo él sabe hacerlo: con un consejo de fútbol.

Marcelo Bielsa le dedicó especiales palabras a Nicolás Córdova y Chile. Foto: Photosport.

El DT tuvo un cercano diálogo con Nicolás Córdova al inicio del encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas. Muchos quedaron con la duda de qué fue lo que hablaron y este jueves por fin se conoció.

Publicidad

Publicidad

Según reveló el diario La Tercera, Marcelo Bielsa no tuvo más que buenos deseos para la selección chilena y especialmente para el DT, quien se enfoca en su principal desafío. “El ex técnico de la Roja le deseó suerte de cara al Mundial Sub 20 que dirigirá durante las próximas semanas“,

ver también “Es el N°1”: revelan al principal candidato de la ANFP para la banca de la selección chilena

Nicolás Córdova no se quedó atrás y también le deseó un buen paso por Estados Unidos, Canadá y México al Loco. “El ex futbolista del Brescia le agradeció sus palabras y le transmitió sus ganas de que la Celeste también le vaya bien en el Mundial 2026“.

Quedará esperar para ver si es que lo que ambos pidieron se hace realidad. Mientras nuestro país recibe un torneo muy importante pensando en el futuro, la Celeste quiere ir a pelear la Copa del Mundo de la mano de un DT que puede estar viviendo sus últimos años en la banca.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Córdova y Marcelo Bielsa dejaron una imagen casi como de un paso de posta en el Estadio Nacional. Chile homenajeó a un hombre que le permitió soñar y le dio su respaldo a un técnico que se jugará su gran oportunidad para seguir al mando del primer equipo.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

La selección chilena Sub 20 se prepara para lo que será el inicio del Mundial en nuestro país. La Roja hará su estreno el próximo 27 de septiembre desde las 20:00 horas cuando enfrente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

ver también Fue seleccionado con Ricardo Gareca y hace crudo análisis de lo que hay que mejorar en Chile

¿Quiénes serán los rivales de Chile en el Mundial Sub 20?

La selección chilena tendrá una dura misión si quiere avanzar en la Copa del Mundo Sub 20. La Roja comparte el grupo A junt a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Publicidad