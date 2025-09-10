Dentro de los futbolistas que fueron parte de la Selección Chilena que conformó Nicolás Córdova para las últimas dos fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, uno de los grandes ausentes que hubo fue el delantero Bruno Barticciotto.

Si bien no pudo estar en la derrota ante Brasilpor lesión muscular, logró recuperarse e incluso fue parte de los ensayos que realizó el entrenador en “Juan Pinto Durán”. Sin embargo, para el empate con Uruguay, ni siquiera estuvo en la citación.

Una situación que generó alerta en la Selección. De hecho, en Radio Cooperativa buscaron una explicación al respecto, incluso con la presencia del propio papá del jugador para entender su ausencia del juego con la Celeste. ¿Córdova “cortó” a Barticciotto?

¿Nico Córdova “cortó” a Barticciotto de la Selección?

Quien explicó el asunto fue el periodista Patricio Muñoz, que junto con destacar que era el máximo goleador chileno en el exterior en la temporada 2024-25, entregó sus reparos por la decisión del técnico interino de ni siquiera tenerlo en la banca.

“En 36 partidos, Bruno Barticciotto lleva 15 goles. Él estaba sano y no se vistió. Entonces a mi me pueden cantar el discurso de Córdova, pero yo pongo la alerta y me pregunto, ¿por qué no lo vistió? El técnico se equivocó y le pifió mal, porque a un hombre con esos números, ni lo vistió”, expresó el analista.

Ante la duda se le preguntó al padre del futbolista, Marcelo Barticciotto, cómo estaba su hijo y comentó que “si un periodista está desinformado, lo peor que puede hacer es informar y equivocarse. Una cosa es abstraerse y otra es informar mal. Bruno no estaba lesionado, estaba bien y por eso no lo liberó“.

“Fue una decisión técnica, súper respetable y listo. No hay nada más que hablar. Estaba totalmente recuperado”, aclaró el ídolo de Colo Colo, a lo que Muñoz aclaró que “no centro esto en si citó a alguien y lo vistió o no, porque es una decisión fina, pero Chile no hace goles y esa decisión técnica costó el partido“.

Los números del delantero en 2025

En los dos torneos que jugó con Santos Laguna en Liga MX además de Leagues Cup, Bruno Barticciotto disputó un total de 1.020 minutos en cancha durante 15 juegos en los que registra ocho goles y una asistencia.

