Patricio Yáñez fue mundialista en la Roja en España ’82 y está muy expectante con lo que pueda hacer la selección chilena en la visita a Brasil en el mítico estadio Maracaná. Serán muchas las novedades de la oncena que Nicolás Córdova dispondrá en Río de Janeiro para la 17° fecha de las Eliminatorias 2026.

A pesar de que el Equipo de Todos no tiene ninguna manera posible de clasificar al Mundial, Córdova mira hacia el futuro y pretende establecer algunas bases para el siguiente ciclo eliminatorio. Por eso mismo, apostó incluso por algunos Sub 20 para la nómina de esta fecha FIFA doble.

También alineará al portero Lawrence Vigouroux, quien tendrá su estreno internacional en un desafío de marca mayor. Y no podrá tener a Darío Osorio, quien fue liberado de la convocatoria por un desgarro que lo hizo volver antes de lo presupuestado a Dinamarca.

“Me gusta la primera formación. Más allá de que la mayoría de ellos tiene recorrido y experiencia en sus clubes, tampoco se trata de hacer un papelón”, expuso Yáñez en el estudio de ESPN. A pesar de lo difícil del rival, el quillotano tiene confianza.

Darío Osorio no estará contra Brasil ni Uruguay. (Andres Pina/Photosport).

Siempre con la mira hacia el porvenir, evidentemente. “No va a determinar el resultado, pero la motivación de estos chicos que sienten que se hacen responsables del futuro de la Roja“, aseguró el Pato Yáñez en ESPN F90 Chile. Además, tiene el recuerdo de un juego de Chile en este proceso mundialero.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Pato Yáñez revela otro ridículo tras el maracanazo de la selección chilena: “Yo era tan inocente…”

Pato Yáñez alude al primer partido de Córdova en la Roja para tener fe ante Brasil

Nicolás Córdova no tendrá su debut como DT de la Roja en el Maracaná ante Brasil, pues lo tuvo frente a Ecuador en Quito. Fue inmediatamente después del empate sin goles contra Paraguay que condenó el ciclo encabezado por Eduardo Berizzo.

Luego de esa triste igualdad en el estadio Monumental, el Toto Berizzo le puso punto final a su estadía como DT. Por ende, Córdova tomó las riendas del equipo para visitar a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Allí hizo debutar a dos jugadores en partidos Clase A: César Pérez y Vicente Pizarro, quien será titular ante el Scratch.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Córdova en la derrota de Chile frente a Ecuador. (API/Photosport).

En el minuto 21 de aquel duelo, Ángel Mena desniveló el encuentro a favor del seleccionado que entonces dirigía el español Félix Sánchez Bas y hoy adiestra Sebastián Beccacece. “Córdova mostró cosas positivas ante Ecuador a pesar de la derrota. Estamos en presencia de un buen equipo”, dijo Patricio Yáñez, quien espera ver a la Roja pelear frente a frente contra la Canarinha de Carlo Ancelotti.

Brayan Cortés, Rodrigo Echeverría, Paulo Díaz, Matías Catalán, Erick Pulgar, Guillermo Maripán; Alexis Sánchez, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo, Alexander Aravena y Felipe Loyola, la oncena de Chile vs Ecuador. (API/Daniel Molineros/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Por cierto, para el duelo frente a Uruguay, Yáñez quiere recuperar a Bruno Barticciotto. “Lo tiro para adelante y ojalá pueda estar con un segunda punta, que lo más probable es que sea Cepeda si no tiene inconvenientes”, marcó el otrora seleccionado.