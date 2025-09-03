Chile disputa la última fecha doble de Eliminatorias, donde será la oportunidad de comenzar a proyectar a la selección de los próximos años. Luka Tudor tiene claro quién será el arquero.

La Roja pasa por un pésimo momento, ya sin opciones de ir a la próxima Copa del Mundo. La selección nacional enfrentará por el honor deportivo a la Canarinha y a Uruguay, donde Nicolás Córdova aprovechará de ver a caras nuevas.

El arquero del futuro según Luka Tudor

Una de las grandes novedades que dispuso Córdova en su nómina, fueron los arqueros. El técnico interino sacó a Brayan Cortés que venía siendo el titular y dispuso de tres porteros que no han debutado en la selección adulta: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Vicente Reyes.

ver también ¿Quién será titular? La gran duda de Nicolás Córdova en la formación de Chile ante Brasil

Todo indica que ante Brasil el titular será Vigouroux, quien tiene más experiencia de los tres por su paso por Swansea de la Championship. Sin embargo, Luka Tudor explicó qué meta será definitivamente el estelar a futuro en el arco de La Roja.

“Yo aparte de lo que hizo en Católica y tuve la oportunidad de ver a Thomas Gillier durante toda su formación. Era compañero de Milan (Tudor) y es un chico con condiciones tremendas“, comenzó diciendo el ex delantero de la selección chilena en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

Luego del retiro de Claudio Bravo en 2024, el arco de Chile ha sido una incógnita. No tuvo buen rendimiento Gabriel Arias y si bien Brayan Cortés no lo hizo mal, no terminó de convencer y Nicolás Córdova lo sacó de la selección. Para Luka Tudor, está claro que Gillier será el sucesor de Bravo en los próximos años.

Publicidad

Publicidad

“Muchas veces tapaba cuatro goles por partido y es un tipo muy valiente. A mí me gustaría verlo y en Sudamericano fue figura, yo quiero ver a Thomi Gillier y creo que va ser el arquero en los próximos 15 años“, cerró Tudor.