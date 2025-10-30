Es tendencia:
Copa Sudamericana

Luka Tudor avisa: “Si U de Chile avanza en Copa Sudamericana, hago el programa en pelota”

El ex futbolista y ahora panelista de La Radio Metro remeció el programa con inédito desafío para alentar a los azules.

Por Nelson Martinez

Luka Tudor y su particular apuesta.
© La Metro FM.Luka Tudor y su particular apuesta.

Llegó la hora. U de Chile se juega el paso a la final de Copa Sudamericana en su visita a Lanús y desde nuestro país palpitan el duelo de forma especial. Es que Luka Tudor remeció en las comunicaciones con particular desafío.

En la previa del partido ante los argentinos, el ex futbolista y ahora panelista del programa Marca Personal, de La Radio Metro, se la jugó con una apuesta para alentar a los azules.

“¿Y qué hacemos ahí el lunes? ¿Celebramos? ¿Hacemos una fiesta?”, preguntó el ex UC al periodista Oscar Garrido, ante lo cual fue puesto en aprietos y sorprendió a todos con su promesa.

Luka Tudor se empelota por U de Chile

El conductor del programa Marca Personal, Oscar Garrido, desafió a Luka Tudor en pleno programa. Ahí, le dijo “promete algo aquí, al aire. Luka Tudor, si la Universidad de Chile logra el pase a la final de la Copa Sudamericana, tú haces el programa cómo…”. Ahí, su compañero se la jugó.

Los panelistas del programa de La Metro.

Los panelistas del programa de La Metro.

“En pelota”, respondió rápidamente el ex delantero, que posteriormente agregó” “con sostén”, a modo de broma. Fue ahí que Tudor desafió a Garrido también a seguir sus pasos si Coquimbo es campeón el fin de semana.

“Sin ropa hacemos el programa si Coquimbo es campeón”, aceptó el conductor. Finalmente, siempre con el humor reinante en el programa, el periodista anió a Luka Tudor a dar un adelanto en vivo.

“Adelanta algo, po, Luka, muestra alguna cosita”, le dijo Garrido, mientras el ex futbolista se pone de pie, se desabrocha el cinturón y finaliza el programa, a la espera de lo que pase con la U en Argentina.

Así se la jugó Tudor:

