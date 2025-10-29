Nueva polémica en Colo Colo. Esta vez, de la mano de su capitán Esteban Pavez, quien despachó controvertidos dichos por ser borrados de las nóminas del DT Fernando Ortiz.

“Para que voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria”, se quejó.

Y ante las desafiantes palabras del capitán albo contra su entrenador, el medio del fútbol chileno salió al paso. Y ahí, le tiraron las orejas al “cortado” mediocampista albo, cortesía de Luka Tudor.

Le avisan a Esteban Pavez cómo arreglar sus problemas

Durante su participación en Marca Persona, de Radio La Metro, Luka Tudor le dio con todo a Esteban Pavez por gritar a todo Chile su molestia al no ser convocado en Colo Colo.

Esteban Pavez y su duro presente en los albos /Photosport

“No les gusta a los jugadores del camarín esas declaraciones, estan cosas se hablan pa’ dentro. Si te sacan de un programa, ¿vai a ir a otro programa a contar? Eso no se hace, eres bastante mala leche”, se quejó el ex futbolista.

Por eso, Luka Tudor se las cantó clarita al capitán albo para que aprenda los códigos de camarín diciendo que “un jugador como Esteban Pavez, con la experiencia que tiene, lo grande que ha sido, de verdad lo puede decir desde otro lugar”.

“Que ‘quiero jugar, quiero estar’, pero no, ¿cuántas veces lo he dicho acá? Estás metido en un grupo, a ustedes les gusta los cahuines (periodistas), no está bien”, cerró.