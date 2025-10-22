La polémica quedó dando vuelta por la crítica de Óscar Ruggeri al público chileno por su apoyo a Marruecos en la final contra Argentina. Luka Tudor le respondió al ex defensor de la Albiceleste.

Durante todo el Mundial Sub 20 se generó una enemistad entre la selección juvenil de Argentina y el público nacional. Por esta razón, los hinchas chilenos apoyaron fuertemente a los marroquíes en el partido donde se coronaron como campeones ante los trasandinos.

El enojo de Luka Tudor con Óscar Ruggeri

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986, apuntó contra la actitud de los chilenos. Esto no le gustó para nada a Luka Tudor, quien le salió a responder al ex defensor de Real Madrid.

“Entonces Ruggeri se refiere al público chileno que no apoyaron a la selección argentina. Compadre, lo mismo pasa en Argentina. No vendamos humo por quedar bien con el pueblo argentino. Yo amo a Argentina, yo no te he escuchado decir lo mismo Ruggeri. No sé si has venido poco, si no te interesa. Amo Argentina, viví allá, jugué allá, amé allá“, indicó Tudor en Radio La Metro.

“Si tú quieres componer una cuestión, hacer que estas cosas fluyan. No hablí tonteras, no hablí hueas. Es parte de la rivalidad y pasa con otros equipos también. No nos hagamos los hueones. O sea ¿Argentina perdió la final del mundo porque los chilenos dijeron algo? Déjate de joder“, remarcó el ex delantero de Newell’s Old Boys.

Los dichos cruzados entre los jugadores de la selección sub 20 de Argentina y seguidores nacionales continúan. Ruggeri fue uno de los tantos que mostró su enojo con los chilenos, a lo cual Luka Tudor le dedicó una “sincera” reflexión sobre la derrota de su país.

“Sabí que hueón, se cagaron entero, no pudieron correr, no metieron y también los otros hueones fueron mejores. Chao”, cerró con avidente molestia Tudor en el programa Marca Personal.