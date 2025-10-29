La definición de la Liga de Primera ha sumado una enorme polémica en las últimas horas. La pelea por un lugar en la Copa Sudamericana entre Cobresal y Colo Colo puede verse afectada por una denuncia que cambiaría la lista de los clasificados.

Este miércoles se conoció que Franco García, extremo que jugara en nuestro país en 2023 y 2024, acusó ante la FIFA a los Mineros. ¿La razón? Según explicó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (ex Twitter), es el no pago de la opción de compra de su pase.

Pero eso no es lo más importante. El detalle está en que el argentino asegura que el elenco nortino no presentó su contrato a la ANFP, algo que está sancionado con el descenso según el artículo 84. Una situación que tiene al Cacique frotándose las manos y por la que desde el club sacaron la voz.

Cobresal no le tiene miedo a denuncia que ilusiona a Colo Colo con la Copa Sudamericana

En Colo Colo están más que entusiasmados luego de que se conociera la denuncia de Franco García contra Cobresal. El posible descenso de los Mineros por secretaría dejaría un escenario distinto rumbo a la Copa Sudamericana, con el Cacique con el último cupo en sus manos.

Cobresal dejó en claro que no hay problemas con la denuncia que tiene a Colo Colo frotándose las manos para ir a Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El revuelo que ha causado la situación llevó a que desde el club enfrentaran la acusación. “A raíz de la publicación por el caso de Franco García, conversé con una importante fuente de Cobresal“, comenzó señalando el periodista César Luis Merlo.

Desde los Mineros evitaron polémicas y remarcaron que, pese a la denuncia, tienen los documentos para defenderse. “Estamos tranquilos porque tenemos todo en orden a nivel federativo“, le señalaron al reportero.

Aunque más allá de lo que diga uno y otro da lo mismo, ya que será la FIFA la que tenga la última palabra. Si se comprueba la demanda de Franco García, Cobresal se irá a la B de manera automática y la tabla de posiciones correrá.

Esto tiene al Eterno Campeón siguiendo cada detalle muy atentamente. Ubicados en el octavo lugar, fuera de zona de clasificación y a seis puntos de los Mineros, escalarían al séptimo puesto y con ello asegurar su lugar en el torneo continental.

Cobresal tendrá que defenderse ante la FIFA de la denuncia de Franco García. Colo Colo espera una ayuda del ente rector del fútbol mundial para así avanzar a la Copa Sudamericana después de un centenario terrible.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobresal?

Cobresal trabajará en su defensa mientras planifica un duelo clave que se le viene en la Liga de Primera. Este viernes 31 de octubre a partir de las 15:00 horas los Mineros visitan a Audax Italiano.

Así está Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

