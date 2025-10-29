Cobresal enfrenta una complicada situación en la recta final de la Liga de Primera. Esto tiene relación con la nueva denuncia que cae sobre el cuadro minero y que viene justamente de unas de sus grandes figuras.

Así lo informo César Luis Merlo ya que este miércoles el jugador Franco García demandó al elenco nacional porque “nunca le pegaron la opción de compra por su pase”. Además el futbolista trasandino indicó que su contrato no fue presentado ante la ANFP.

Esta acusación pone en jaque la definición del torneo ya que Cobresal arriesga hasta el descenso si se confirma que se violó el reglamento. Por lo que Colo Colo sería el principal beneficiado ya que con el elenco de Gustavo Huerta disputa el último cupo a Copa Sudamericana.

“La presentación de documentación alterada será sancionada con el descenso inmediato”, recalca el documento. Incluso está latente la opción de la desafiliación.

¿Qué pasó con Franco García?

La denuncia de Franco García complica especialmente a Cobresal. El delantero representado por Gol Brasil Sports a principio del 2025 dejó el elenco nacional para jugar en San Martín de Tucumán.

Franco García pone en jaque a Cobresal en la definición del torneo

“El préstamo incluye una opción de compra y, a la vez, el jugador mantiene contrato vigente con Club de Deportes Cobresal hasta fines del 2027”, detalla el comunicado del elenco minero publicado a principio de año.

En la nota de prensa se recalca que el propio jugador exigió su salida en busca de nuevos horizontes. Por lo que la denuncia tomó por sorpresa a la directiva minera. “Estamos tranquilos porque tenemos todo en orden a nivel federativo”, expresaron desde el norte a justamente Merlo, que posteriormente recalcó que en Cobresal descartan posibles sanciones.

¿Qué clubes miran el caso de Cobresal?

La situación de Cobresal pone un nuevo condimento al cierre de campeonato en la Liga de Primera. Es que el elenco de Gustavo Huerta está séptimo y es el último equipo que clasifica a Copa Sudamericana. Ante esto, una posible sanción podría beneficiar a Colo Colo.

Pero a su vez, si se llega a concretar el descenso cambia radicalmente la parte baja de la tabla por la resta de puntos que implica. Por lo que esto lo miran de reojo equipos como Unión Española, Iquique, La Serena, Deportes Limache y Everton que luchan por salvarse del fantasma de la B.

Así está la Liga de Primera

Cabe consignar que esta fecha 26 justamente la abre Cobresal con su visita a Audax Italiano. Lo que será en el Estadio Bicentenario de La Florida el viernes 31 de octubre a las 15:00 horas.