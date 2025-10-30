La temporada 2025 ha sido una verdadera pesadilla para Colo Colo. El Cacique no ha visto una en el año de su centenario y razones han aparecido varias, desde crisis dirigencial, quiebres con Jorge Almirón y ahora un detalle clave: el pésimo estado del plantel.

La llegada de Fernando Ortiz al Eterno Campeón buscaba renovar el ambiente en el camarín albo. Sin embargo, luego de sus primeras semanas al mando, el DT ya tiene su evaluación y no es para nada buena.

Este jueves revelaron que el cuerpo técnico le sacó la foto a los jugadores del Cacique y el balance es dramático. Esto, ya que consideran que no están aptos para aguantar 90 minutos y apenas les da para un tiempo.

Plantel de Colo Colo no da para un partido completo

En su arribo a Colo Colo, Fernando Ortiz sorprendió a todos con largas y agotadoras jornadas de entrenamientos. Hasta ese momento todo apuntaba a que el DT quería mejorar el estado físico del plantel, pero lo que escondía detrás era una evaluación aterradora.

Fernando Ortiz tiene una terrible opinión sobre el plantel de Colo Colo. Foto: Photosport.

En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa reveló que el Tano y sus colaborados no tienen una buena opinión de las condiciones en las que recibió al equipo. “El problema es lo que he venido planteando hace rato. Este equipo, desde la información que maneja el cuerpo técnico, es que duran 60 minutos en cancha. Comprobado“.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que “visto, dura 50. Está destruido físicamente, con rendimientos individuales muy bajos y que no deberían estar en Colo Colo“.

La situación explicaría por qué hay jugadores que prácticamente no han sido considerados y que no se han ganado un lugar ni en amistosos. La situación es alarmante y más pensando en que les quedan cinco fechas para poder conseguir el principal objetivo por el que llegó.

Desde la dirigencia de Blanco y Negro le recordaron al estratega que debe meterse en Copa Sudamericana si quiere seguir al mando. Así, quedará esperar para ver qué pasará y si es que logra revertir las malas condiciones en que se encuentra el plantel.

Colo Colo empieza a sacar conclusiones de por qué no se le han dado los resultados en el año de su centenario. Todo indica de que Jorge Almirón dejó muy resentido al Cacique, al punto de que no son capaces de soportar un partido completo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Colo Colo tratarán de sumar de a tres para seguir peleando por una clasificación a Copa Sudamericana. El Cacique visita a Ñublense este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

