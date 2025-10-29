Colo Colo tomó una sorpresiva decisión luego de la salida de Jorge Almirón al elegir a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador. Pese a tener números preocupantes en su último proceso en México, el Cacique apostó por el DT para que viniera a pelear el principal objetivo que quedaba: clasificar a Copa Sudamericana.

Sin embargo, los resultados no se le han dado al Tano, quien más allá de recibir elogios por su forma de trabajar no logra sumar de a tres. Las cosas se complicaron y mucho luego de igualar con Deportes Limache, por lo que en Blanco y Negro decidieron dejarle un importante aviso.

Como si el momento que atraviesa no fuera suficiente, desde la dirigencia del Cacique le dieron su apoyo pero recordándole una cláusula clave en su contrato. Esta tiene que ver con la clasificación a una copa internacional, algo que de no cumplir, le costará el puesto.

Colo Colo le recuerda a Fernando Ortiz que se juega más que la Sudamericana

En Colo Colo no están para más problemas y le empezaron a meter presión a Fernando Ortiz para que consiga los resultados esperados. Desde Blanco y Negro le refrescaron la memoria al DT con la cláusula que le exige clasificar a una copa internacional para seguir al mando del Cacique.

Aníbal Mosa le avisó a Fernando Ortiz que seguirá en Colo Colo sólo si logra clasificar a Copa Sudamericana. Si no, se va. Foto: Photosport.

Tras la reunión de directorio de este miércoles, Aníbal Mosa abordó el momento que atraviesa el estratega albo. “Estamos conformes, lo vemos trabajar bien. El otro día fue un partido accidentado con Limache, lo teníamos en el bolsillo y desconcentraciones nos costaron dos puntos“.

El mandamás de Colo Colo no se quedó ahí y remarcó que Fernando Ortiz cuenta con su respaldo para darlo vuelta. “Estamos conformes con él, con el plantel. Tenemos confianza para remontar“, enfatizó.

Aunque Aníbal Mosa aprovechó de recordarle que tiene como obligación ir a una copa internacional si quiere seguir en el Cacique. “Cuando llegó, tuvimos una conversación franca con él y pusimos las cláusulas en la mesa“.

Finalmente y en esa misma línea, confirmó que si no logra meterse en un torneo continental, deberá hacer sus maletas para partir. “Efectivamente hay unas por clasificar para continuar, es un requisito“.

Fernando Ortiz necesita con urgencia sumar de a tres para que Colo Colo pueda seguir con chances de clasificar a una copa internacional. El Tano ha tenido un duro inicio de proceso en el Cacique y ahora recibe presión de los que tienen en sus manos su futuro.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Luego de lo ocurrido con Deportes Limache, Fernando Ortiz llegó a los 4 partidos oficiales dirigidos en total en Colo Colo. En ellos ha conseguido 1 triunfo, 1 empates y 2 derrotas, con 6 goles a favor y 6 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz tendrá que salir a buscar tres puntos de oro que le permitan seguir al mando de Colo Colo. El Cacique visita a Ñublense por la Liga de Primera este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

