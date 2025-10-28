Parece una película de terror. En el año donde conmemoran su Centenario de historia, Colo Colo está sumido en una importante crisis deportiva, a tal punto que está en serio riesgo de quedarse afuera de copas internacionales para 2026.

Y pese a que sólo lleva cuatro partidos oficiales como entrenador, no son pocos los hinchas albos que responsabilizan de este momento al argentino Fernando Ortiz, quien además se juega su permanencia en el club y que se respete el grueso de su contrato.

Cuando firmó con Colo Colo, el “Tano” llegó a un acuerdo por un año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026; sin embargo, desde Blanco y Negro establecieron una cláusula de revisión del vínculo en diciembre de este año, para no repetir lo que ocurrió con Jorge Almirón.

¿Qué debe pasar en Colo Colo para rescindir el contrato de Ortiz?

El único requisito que le puso la dirigencia alba al trasandino fue muy claro: clasificar a copas internacionales para 2026. Cuando restan cinco fechas para que concluya la Liga de Primera, está en el octavo lugar de la Tabla de Posiciones con 35 puntos.

La última plaza para torneos Conmebol hoy la posee Cobresal, que está séptimo con 41, es decir, a seis unidades de distancia de Colo Colo para llegar a Copa Sudamericana. Ahora, si quiere Libertadores la brecha es de nueve con el tercero, que es O’Higgins con 44.

No está tan lejos, pero tampoco es tan cerca. Por ello, desde Blanco y Negro son categóricos. Sin copas internacionales, Ortiz se va en diciembre, y por la cláusula de rescisión, deberán pagarle a su salida una indemnización de US$240 mil dólares, equivalente a tres meses más de sueldo.

Los números del “Tano” en el Cacique

Fernando Ortiz dirigió cuatro partidos a Colo Colo, tres de ellos por el Campeonato Nacional 2025 además de la Supercopa que perdieron por 0-3 ante Universidad de Chile. Registra un triunfo, un empate y dos derrotas, es decir, un 33.3 por ciento de rendimiento.

¿Cuándo juegan los albos?

El Cacique visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, por la jornada 26 en Liga de Primera, en juego a disputarse este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas.

