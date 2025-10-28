Probablemente Fernando Ortiz dejó fluir mucho su positividad luego del 2-2 que Colo Colo firmó con Deportes Limache en la fecha 25 de la Liga de Primera. Después de tener dos goles de ventaja, los albos sólo se quedaron con un punto gracias al postrero gol de Luis Felipe Maluenda.

“Hacer un análisis muy rápido en mi cabeza cuesta. Obviamente de la forma que se da el partido hay mucha frustración en muchos sentidos. Mía y de los jugadores. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando. Tenemos que pulir detalles, trabajar y corregir”, apuntó el ex DT del Santos Laguna de México, donde tuvo números funestos.

Quizás es para legitimar su trabajo, pero en un momento donde los albos sólo precisan de ganar para aspirar a un cupo internacional, Ortiz valoró agregarle un punto al registro del equipo en la tabla. “Todavía se puede revertir, hay partidos donde todavía se pueden sacar puntos”, manifestó el argentino de 47 años.

Fernando Ortiz sabe que su salida se puede dar en diciembre. (Andres Pina/Photosport).

Tiene razón: quedan cinco fechas para terminar el torneo. Una cantidad suficiente de unidades en disputa para darle caza a Cobresal, que a día de hoy tiene el último boleto a la Copa Sudamericana. También le consultaron abiertamente por qué Arturo Vidal jugó todo el partido cuando en los minutos finales evidenciaba su cansancio. “No solamente él. Hubo un desgaste general en el equipo”, apuntó.

Arturo Vidal terminó exhausto ante Deportes Limache. (Javier Torres/Photosport).

Ortiz explica el cansancio de Colo Colo ante Limache por una razón insólita

Fernando Ortiz se dio cuenta de que varios jugadores de Colo Colo terminaron fundidos ante Deportes Limache. Pero no tenía cambios suficientes para sacarlos a todos. La tonta expulsión de Sebastián Vegas condicionó al equipo y seguramente obligó a más esfuerzos.

Pero esa desventaja numérica que supone una tarjeta roja no fue tal: cuatro minutos antes de que Vegas dejara con 10 hombres al Cacique, Yonathan Andía había hecho lo propio en el Tomate Mecánico. Una revisión en el VAR condenó al Cachorro tras un planchazo sobre Marcos Bolados.

La falta de Andía sobre Bolados. (Javier Torres/Photosport).

“Con un hombre menos es notorio el desgaste. Arturo hizo un buen partido y tenía un desgaste. Vicho (Pizarro) también estaba cansado. Los ojos están todos sobre Arturo, pero hizo un buen partido. Simplemente en general fue el cansancio”, manifestó Ortiz, quien debe cambiar el chip rápidamente para intentar una misión que, a día de hoy, se ve casi imposible.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo marcha en el 8° puesto de la Liga de Primera 2025 y las opciones de un cupo internacional parecen cada vez más exiguas.

