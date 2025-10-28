Colo Colo vivió una amarga jornada en el Estadio Nacional, donde superaba a Deportes Limache y terminó empatando en la fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos se complicaron, y bastante, en su misión de clasificar a copas internacionales para la próxima temporada.

El duelo terminó con la hinchada cantándole a los jugadores. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón“, se escuchó desde la Galería Norte después del agónico gol de Limache para empatar el encuentro.

“Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta, porque la forma en que se da el partido da mucha frustración en todos los sentidos. De parte mía y de los jugadores. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando“, declaró, por su lado, Fernando Ortiz.

El DT también se llevó sus críticas. En ESPN, Claudio Borghi mostró su molestia por las declaraciones del entrenador de Colo Colo.

Bichi Borghi se molesta: “Fernando Ortiz no puede decir eso”

“Estoy enojado por muchas cosas de este Centenario de Colo Colo, que fue desastroso, no solo en lo deportivo“, partió diciendo el Bichi.

“A mí no me gusta como se maneja Colo Colo. Y con todo respeto a Ortiz, no puede decir ‘seguimos sumando’. No lo puede decir. Más allá de que no me guste a mí, no le gusta a la gente. Ganando un partido contra un equipo que pelea el descenso, lo normal es que Colo Colo gane”, sumó.