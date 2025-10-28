Fernando Ortiz no quiso jugar a las premoniciones luego del empate de Colo Colo frente a Deportes Limache, pero sí buscó diferenciar su proceso con la parte final del ciclo que encabezó Jorge Almirón desde el año pasado. Fue un 2-2 doloroso, pues el Tomate Mecánico llegó a la paridad en los minutos postreros.

Una lección más de insuficiencia que ofrece este plantel durante el año del centenario, que será coronado terriblemente si el Cacique no logra ganar un cupo a copas internacionales. Una misión que parece prácticamente imposible: quedó a seis puntos de Cobresal en esa carrera por el último cupo a la Copa Sudamericana.

En ese contexto, al Tano Ortiz le hicieron dos preguntas que provocaron una comparación con un brujo. Él cruzó a la vereda anti oráculo, por así decirlo. “Trabajo pensando en lo mejor posible para el fin de semana. No tengo la bola de cristal como para decir los resultados que se han dado”, respondió el DT argentino.

Fernando Ortiz da indicaciones en el duelo ante Limache jugado en el Estadio Nacional. (Javier Torres/Photosport).

Le habían consultado si esperaba que su comienzo en los albos fuera de esta manera. “Por momentos el equipo que quiero y pretendo, se ve. Hay que sostenerlo durante 80 o 90 minutos. Es una conjunción de ciertas maneras de visualizar y corregir”, marcó el ex DT del Santos Laguna, donde tuvo un rendimiento funesto en México.

“Desde lo que conocía al equipo hasta hoy, tiene una evolución”, aseguró Ortiz. Una manera de defender la mejoría que ha mostrado Colo Colo desde la salida de Almirón y el arribo del Tano. Antes de su llegada, el equipo le ganó el Superclásico a Universidad de Chile en el Monumental con Hugo González y Luis Pérez en la dirección técnica.

Publicidad

Publicidad

ver también “Viene rechazando…”: echan al agua la dura decisión de Jorge Almirón tras abandonar Colo Colo

Ortiz se desmarca de Almirón y evita pensar mucho más allá en Colo Colo

Por cierto, restan cinco partidos para que el Colo Colo de Ortiz termine la Liga de Primera 2025, que había comenzado Almirón. El Cacique todavía puede darle caza a los Mineros, que consiguieron una importante victoria sobre Unión Española.

Aunque el DT trasandino evitó dar su pálpito respecto del desenlace. “No tengo la bola de cristal como para decir qué puede llegar a suceder el día de mañana. Por eso insisto en que el día de mañana es el más importante para los entrenadores y jugadores”, manifestó el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield, declarado acérrimo admirador de Ricardo Gareca.

Fernando Ortiz dirige a Colo Colo ante Limache. (Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Así sucesivamente para pensar en el día sabado. Tenemos una final de nuevo contra Ñublense. De esa manera podemos pensar en alcanzar el objetivo de clasificar en las copas. Si yo proyecto 15 puntos por jugar, pero estamos a seis, hay una confusión tremenda entre nosotros y los jugadores”, sentenció Fernando Ortiz, quien ya tiene la mente puesta en los Diablos Rojos.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa pospartido de los albos ante Limache. (Captura Colo Colo).

ver también La crítica de Bichi Borghi a Fernando Ortiz en Colo Colo: “No puede decir eso”

Revisa el empate de Colo Colo ante Deportes Limache en la fecha 25

Publicidad

Publicidad

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo marcha en el 8° puesto de la Liga de Primera 2025 y las opciones de un cupo internacional parecen cada vez más exiguas.