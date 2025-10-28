Colo Colo sigue procesando su pésimo empate 2-2 ante Deportes Limache. Pese a que los albos llegaron a estar arriba por dos goles de ventaja, fueron incapaces de mantener el resultado y terminaron regalando puntos insólitos en el Estadio Nacional.

Una jugada que sin duda fue determinante para este resultado fue la torpe expulsión de Sebastián Vegas a los 38’. El defensor devolvió el favor a los tomateros luego de la roja de Yonathan Andía minutos antes, con una innecesaria falta a Daniel Castro que le valió su segunda amarilla.

Lo peor es que no es la primera vez en el año que ocurre esto con el defensor, quien incluso ya fue expulsado en este ciclo de Fernando Ortiz en la Supercopa que los albos perdieron ante la U.

Lo que dijo Ortiz de Vegas luego de su torpe expulsión

El propio entrenador albo entregó su visión al respecto, afirmando en conferencia de prensa que “son situaciones que Sebastián debe saber manejar. Él es un jugador de experiencia que en cierto límite de cada amonestación tiene que controlar su temperamento”.

Sebastián Vegas volvió a tener un partido para el olvido en Colo Colo ante Deportes Limache. | Foto: Photoport.

“No he visto para analizar y dar una respuesta más clara y coherente, pero tendrá que corregir eso Seba si quiere de nuevo competir con sus compañeros. Tendrá que tener en cuenta esas cosas”, concluyó.

Los números de Sebastián Vegas en Colo Colo

El defensor de 28 años ha jugado en esta temporada un total de 33 partidos, siendo 20 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile y uno en la Supercopa. Ha convertido tres goles, visto nueve amarillas y una roja directa en 2493 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2024.