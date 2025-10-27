Colo Colo dejó escapar una nueva chance de sumar tres puntos para meterse en la pelea por una copa internacional. El Cacique se aventajó por 2-0 a Deportes Limache, pero el elenco de Victor Rivero aceleró en los últimos minutos y logró el anhelado empate.

El “Tómate Mecánico” logró un punto vital para seguir escapando del descenso. Mientras que Fernando Ortiz no logra darle la vuelta al rendimiento del equipo. Es que los días libres no son suficientes y el equipo no despega como prometió en su llegada al Estadio Monumental.

El tema es que tanto verso desde el cuerpo técnico y jugadores ya colmó la paciencia de los hinchas. Así se dejó ver en el Estadio Nacional ya que tras el pitazo final se presenció un cántico que mostró el quiebre definitivo entre los hinchas y plantel.

“Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten la camiseta, por la historia del campeón”, reza la canción que fue entonada por la parcialidad alba que llegó hasta el recinto de Ñuñoa.

Lo que evidencia la molestia por una campaña que debía ser histórica por el centenario, pero que será difícilmente una de las más recordadas por su paupérrimo rendimiento. En especial porque el plantel de Colo Colo está tasado en más de 22 millones de euros y cuenta con los salarios más altos de la Liga de Primera.

El registro viralizado en redes sociales por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa ya supera las diez mil visualizaciones. Además no es primera vez que se escucha, ya que con Jorge Almirón se hizo presente justamente para exigir su salida.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo debe dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la fecha 26ª de la Liga de Primera. El Cacique ahora debe visitar este 1 de noviembre a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas. El encuentro está programado para las 18:00 horas y será clave sumar para los albos si es que quieren llegar con chances de copas internacionales al cierre del torneo.