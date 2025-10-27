Colo Colo lamentó el agónico empate que les robó Deportes Limache en los descuentos del partido de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, que terminó con un marcador de 2-2.

Uno de los apuntados por las críticas fue Sebastián Vegas, quien nuevamente recibió tarjeta roja en el primer tiempo, cuando todo pintaba para una noche tranquila en los albos.

Todo, porque minutos antes se había ido expulsado Yonathan Andía en la visita, lo que abría el panorama para una victoria del Cacique, lo que terminó con el sueño por el suelo.

La torpe expulsión del defensor colocolino encendió los ánimos en los hinchas y en un histórico, quien, en conversación con Redgol, se las cantó todas: Chino Hisis.

Sebastián Vegas y su expulsión en Colo Colo.

¿Qué pasó con Sebastián Vegas en Colo Colo?

El ex jugador de Colo Colo se lamentó por la situación de Sebastián Vegas, quien nuevamente vio la expulsión en un partido complicando todo el escenario para sus compañeros.

“Segunda vez que vegas nos complica con las expulsiones, está mal que lo diga, porque yo era igual. Pero estuvo mal, este año Colo Colo se ve disminuido en todo sentido, sentía que nos iban a empatar”, explicó Hisis.

Por otro lado, asegura que más allá de la tarjeta roja para Vegas, todo tiene que ver con el mal año del Cacique: “Creo que fue mas compensación pero igual no hay que meterse en nada, pegar, no hay que levantar los brazos. Nos vemos en una situación, donde podíamos haber tenido ventaja, no le echemos toda la culpa a Vegas, pero Colo Colo no juega a nada”.

