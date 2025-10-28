Colo Colo no ha tenido un día de paz y luego de lo ocurrido ante Deportes Limache, comienza a sacar importantes conclusiones. El Cacique ya define los jugadores que partirán a fin de año y así rearmarse por completo para el 2026.

Aún con la duda de si tendrá a Fernando Ortiz en la banca (debe clasificar por lo menos a Copa Sudamericana para ello), en el Eterno Campeón no perderán tiempo. Es así como de las figuras que terminan contrato a fin de año, habrá cuatro que se irán.

Estos son sólo jugadores que finalizan su vínculo, donde hay un quinto que, por ahora, renovaría. Eso sí, dependerá de la evaluación que se haga a fin de año para definir su caso.

Confirman cuatro cortados para el Colo Colo 2026

En Colo Colo preparan una verdadera poda una vez termine la temporada. El Cacique puede vivir una importante renovación de jugadores ante la salida de algunas figuras.

Cinco jugadores terminan contrato a fin de año: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Alexander Oroz. Y de todos ellos, sólo uno tiene chances de poder formar parte del plantel del 2026.

Según informó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, los cuatro primeros se marcharán de Colo Colo. “Isla, Amor, Vegas y Opazo, preguntando por aquí y por allá, no van a continuar“, lanzó.

El quinto en la lista, Alexander Oroz, es el único que se está salvado. El delantero se está recuperando de una lesión y el club apostará por él el año que viene, aunque todo dependerá de la evaluación final que haga Fernando Ortiz u otro DT que esté en la banca en 2026.

A esto se sumará el análisis de los jugadores que todavía tienen contrato. Nombres como Salomón Rodríguez y Claudio Aquino podrían irse antes de tiempo ante el pobre nivel que han mostrado hasta ahora.

Colo Colo tendrá una larga lista de bajas para la temporada 2026 entre los jugadores que terminan contrato y los que no han rendido. El Cacique limpiará la casa después de un centenario para el olvido y donde no han visto una.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás el empate con Deportes Limache y se enfoca en el próximo partido de la Liga de Primera. El Cacique vuelve a la cancha el sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas cuando visite a Ñublense.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

