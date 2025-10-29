Universidad de Chile enfrenta a Lanús por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. Será el partido más importante de los Azules en los últimos años, por lo que acá te contamos dónde verlo.

El Romántico Viajero igualó 2-2 ante el Granate como local, tras ir perdiendo por 2-0. Si bien el resultado dejó gusto dulce por la forma en que se dio, no quita el hecho de que ahora estarán obligados a vencer en Argentina, país que nunca es fácil.

¿Qué canales darán a U. de Chile vs Lanús?

La semifinal de la Copa Sudamericana podrá ser vista en TV por ESPN y DSports, ambas señales del cable. En streaming, el partido estará disponible en Disney+, DGO y Amazon Prime.

¿A qué hora es la semifinal de la Copa Sudamericana?

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús será este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio La Fortaleza de Lanús, Buenos Aires, Argentina.

El reemplazo de Lucas Assadi

El último partido de Universidad de Chile ante Universidad Católica no dejó nada positivo, incluyendo la lesión de Lucas Assadi. La figura del Bulla ingresó en el segundo tiempo, pero un pinchazo lo obligó a salir de la cancha. Finalmente, se confirmó el desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho.

La baja de Assadi para enfrentar a Lanús fue un verdadero baldazo de agua fría para el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez. Por esta razón, el entrenador debió rediseñar el ataque de su equipo sin su jugador más importante. Será Nicolás Guerra quien ocupe su lugar.

Con el ingreso de Guerra por Assadi, el resto de la formación queda igual que en la ida. Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximilano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni como volantes; Javier Altamirano como enlace; Nicolas Guerra y Lucas Di Yorio en ataque.