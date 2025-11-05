Universidad de Chile sabe que vive tensos momentos en los últimos compromiso de la temporada, donde el plantel demuestra cansancio físico por la gran cantidad de partidos.

Algo que le pega fuerte al plantel en la previa al choque de esta tarde ante Everton, en un duelo pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera 2025, que es trascendental para la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez ha tomado una postura en los últimos dos encuentros de la U, donde ha esperado hasta el último minuto para confirma la alineación titular en los azules.

Esto, de manera de esperar hasta el último minuto a los jugadores que están con más agotamiento, para ver si pueden estar de mejor manera para poner un once lo más titular posible.

Gustavo Álvarez sabe que tiene jugadores a mitad de máquina en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuál es la formación de U de Chile vs Everton?

Fue la periodista Rocío Ayala quien destacó en radio ADN el nuevo modelo que ha adoptado Gustavo Álvarez con los jugadores de Universidad de Chile, por la gran cantidad de partidos de los azules en pocos días.

“Es complicada armar de la formación, Gustavo Álvarez no paró equipo el martes, hizo un entrenamiento cortó con calor, que no han sido las máximas temperaturas. Hace un equipo mixto, es poco lo que trabajó fútbol”, explicó.

“Supimos que Matías Zaldiva terminó trotando en otra cancha, dándole protagonismo a Nicolás Fernández. Hormazábal quien se vio cansado, ha llevando las cargas de a poco, con más actividad Nicolás Ramírez. Quiere dar el equipo cuando salga del hotel y quiere tener lo mejor y poder repetir la mayor cantidad de nombres”, detalló.

En ese sentido, todavía es una apuesta la formación, aunque destaca que el ideal para el entrenador es con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Nicolás guerra.

