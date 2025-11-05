Universidad de Chile podría estar viviendo los últimos partidos con el técnico Gustavo Álvarez al mando del equipo, cuando quedan cinco fechas para el final de la Liga de Primera 2025 para los azules.

En ese sentido, si bien tiene contrato para toda la temporada 2026, ya se habla que el argentino puede dejar el cargo al final del año por un quiebre con la dirigencia de Azul Azul.

Algo que ha tomado fuerza luego de las punzantes declaraciones de Álvarez con reclamos por los refuerzos, los jugadores y decisiones del club, que han marcado la segunda parte del año.

Ahora fue en ESPN donde entregan nuevos detalles de la situación de Gustavo Álvarez es insostenible para extender una temporada más, pero que también lo descartan de la selección chilena.

¿De dónde buscan a Gustavo Álvarez tras salir de la U?

Gustavo Álvarez es uno de los principales candidatos para asumir la selección chilena, algo que, según el mismo medio citado, está bien lejos de suceder para el próximo año.

En ese sentido, en su información son tajantes de que no va a continuar en Universidad de Chile, por lo que ha comenzado a escuchar ofertas desde otros mercados para asumir en otro equipo.

Así lo detalló el periodista Pablo Ramos en sus redes sociales, donde también lo descarta como el sucesor de Ricardo Gareca con el buzo de la Roja.

“Gustavo Álvarez no seguirá en la U. Como contamos en ESPN las diferencias son profundas con Azul Azul y su equipo de representación ya está viendo opciones para 2026”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, asegura que “las alternativas hoy son clubes en Brasil, Colombia, Ecuador o México. No Argentina, tampoco la Roja”.

