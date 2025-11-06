U. Católica se repone del golpe que le propinó O’Higgins y se enfoca en su visita a Deportes La Serena en la fecha 27 de la Liga de Primera. Los cruzados necesitan volver al triunfo para no ceder ventaja en la tabla de posiciones, donde por ahora son los dueños del Chile 2.

Para el duelo contra los granates, Daniel Garnero recupera a Fernando Zampedri y Jhojan Valencia después de sus suspensiones. Pero igual hay bajas: Gary Medel aún debe cumplir una fecha de sanción por su expulsión en el clásico universitario y Cristián Cuevas se lesionó.

El DT opinó sobre este tema en conferencia de prensa y le mandó un aviso a la dirigencia: hay que armar un plantel más amplio para el próximo año, sobre todo si se concreta la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

“Obviamente, el plantel está muy corto. Y las cosas pasan, hay expulsiones, lesiones, suspensiones… El año que viene va a pasar lo mismo. Los dos partidos que nos tocó perder fue en momentos donde perdimos jugadores importantes que al plantel le cuesta reemplazar”, mencionó.

Daniel Garnero habló en U. Católica | Photosport

El aviso de Daniel Garnero a la dirigencia de U. Católica

“Tendríamos que nivelar eso para tener un plantel mucho más competitivo internamente y que haya menos diferencias entre un futbolista y otro, sobre todo en experiencia”, mencionó Daniel Garnero.

“Obviamente, los juveniles ayudan, colaboran y son importantes, pero para conformar un plantel competitivo, y si tienes la posibilidad de tener dos competiciones, necesitas más gente“, concluyó el entrenador.