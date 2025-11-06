Universidad Católica se prepara para cerrar una gran temporada, donde buscará sellar la clasificación a la próxima edición de Copa Libertadores y por lo mismo, comienza a definirse el plantel con el que enfrentará el próximo año.

Eduard Bello es uno de los jugadores que ha comenzado a convertirse en una importante figura del plantel Cruzado, pero su continuidad está en el aire, ya que el jugador de 30 años llegó a préstamo desde Barcelona de Ecuador y a fin de año debería regresar a ese club.

Eduard Bello habla de su continuidad en la UC 2026

En una conferencia de prensa, el jugador fue consultado sobre la próxima temporada, donde señaló: “Me he sentido de la mejor manera. El club y la gente me han tratado impecable. Tengo una hija chilena que nació hace poco acá. Obviamente, me gustaría quedarme, pero todavía no ha habido ninguna conversación”.

Eduard Bello podría regresara Ecuador a fin de año/ Photosport

Asimismo, se refirió al buen momento del equipo. “El alza de rendimiento pasa por la confianza, no solo del cuerpo técnico, también de tus compañeros. El equipo está muy bien y eso hace que uno se contagie. En su momento, cuando no estaba de la mejor forma, me enfoqué en eso: en prepararme mejor”.

ver también ¿Deja la UC? revelan que Vicente Bernedo despertó el interés de histórico equipo extranjero

Agregando que están preparados para enfrentar a Deportes La Serena, su próximo rival. “Es un rival complicado. Va a ser importante volver al triunfo, ya que, a pesar de la derrota, seguimos en la segunda posición y seguimos dependiendo de nosotros. Es clave volver a las victorias y al buen juego”.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Eduard Bello

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Yaracuyanos FC de Venezuela, donde tras una temporada dio el salto a Carabobo FC. El 2018 llegó a la liga chilena donde se sumó a Deportes Antofagasta y en 2021 llegó a Mazatlán de la Liga Mexicana.

El 2024 llegó a Barcelona SC de Ecuador y el 2025 regresó a Chile como jugador a préstamo de Universidad Católica.