La historia de Valber Huerta con U. Católica no tuvo un final feliz. El defensa volvió de México a Chile a mediados de 2024, pero apenas pudo jugar ocho minutos en su regreso a San Carlos de Apoquindo por culpa de las lesiones. Este lunes, el club informó el término de su contrato.

“Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes. Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021″, informaron en la UC.

Ahora, Juan Tagle, presidente de Cruzados, habló un poco más de esta difícil decisión que tomaron con el jugador. “Teníamos otro futuro en mente. Imaginábamos a Valber pudiendo jugar y siendo protagonista, lo trajimos como un refuerzo importante. Pero el fútbol es así“, lamentó.

“La situación física le afectó mucho desde su llegada. Tuvo un par de intervenciones. Es obvio que lo que nosotros buscábamos con su llegada no se cumplió y menos para él, él no está contento con lo que fue su regreso“, agregó el timonel del elenco universitario.

“Pero nos alegramos de que desde Católica pudo dar un salto importante, estuvo varios años en México, fue importante en el Toluca, muy reconocido, y eso es mérito de lo que hizo acá”, destacó Juan Tagle.

“En la historia larga, queda así, Valber fue un multicampeón con Católica, la gente siempre lo recordará siempre como un jugador que entregó todo, que logró cosas importantes y que pudo saltar al extranjero. Esta parte final no fue lo que él soñaba, pero el fútbol es así, de dulce y agraz”, cerró.