Este prometedor zaguero central de la UC hace algún tiempo tuvo la chance de emigrar a España. Pero él mismo sabe que su consideración en el primer equipo de los Cruzados cambió drásticamente. A Daniel Garnero le llamó la atención su nivel y ya le ha dado cinco partidos en la Liga de Primera 2025.

Alguna vez lo hizo como defensor central. Pero también ingresó como volante de contención. Todas las referencias son para Ignacio Pérez, quien ante O’Higgins volvió a tener minutos en la zona media de la cancha. Reemplazó a Agustín Farías en los 58 minutos de la caída 2-0 ante los celestes.

“Creo que todo parte desde la confianza que el mismo cuerpo técnico y mis compañeros me dan en el día a día. Siento que con preparación y entre más confianza tenga el jugador, dará más herramientas para el equipo y el cuerpo técnico”, expuso Pérez.

Ignacio Pérez lucha un balón ante Felipe Ogaz en la victoria de O’Higgins sobre la UC. (Diego Martin/Photosport).

También dejó claro que está disponible para cualquier decisión de Garnero. “Donde me ponga el profe creo que intentaré aportar mi granito de arena y creo que eso es fundamental“, agregó el marcador central nacido en Calera de Tango, quien participó del proceso previo al Sudamericano Sub 20. Pero no estuvo en ese torneo ni en el Mundial de la categoría con Nicolás Córdova.

Ignacio Pérez, el joven de la UC que pudo salir a España: “No me preocupo de eso”

De todas maneras, Ignacio Pérez sabe perfectamente que su estadía en la UC recibió un segundo aire con el arribo de Garnero y que esa posibilidad de ir a España es parte del pasado. “Tuve inferiores muy lindas, pasar por Católica es algo maravilloso”, manifestó.

Ignacio Pérez en acción por la Católica durante la temporada 2025. (Andres Pina/Photosport).

“Estoy muy feliz por hacer mi cantera acá. Eso de España no sé si corre tanto por mí, la verdad. No me preocupo tanto por eso”, reconoció Pérez, quien vislumbra que habrá oportunidades en la Franja si él continúa con su progreso. Con Garnero quedó claro que tendrá espacio.

Daniel Garnero sabe que el plantel quedó corto para enfrentar en óptimo nivel a O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

Y lo evidenció en esta conferencia de prensa. “Estoy acá en Católica, más considerado arriba. Mi foco hoy en día es trabajar y aportar al equipo”, cerró Ignacio Pérez, quien recién comienza su ruta como jugador profesional. Y declaró con una madurez que puede servirle mucho para consolidarse en la UC.