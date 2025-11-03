Es tendencia:
Fútbol chileno

Totalmente inesperado: Universidad Católica anuncia la salida de un histórico del club

Tras la derrota ante O'Higgins, la dirigencia anunció la sorpresiva salida de uno de sus mayores referentes.

Por César Vásquez

U. Católica terminará el año sin un refrente.
Universidad Católica remeció la tranquilidad que vive el club con una inesperada noticia, donde comunicaron la salida de uno de los jugadores históricos que tiene el plantel.

Más allá de la derrota frente a O’Higgins en la última fecha, los dirigidos por Daniel Garnero viven un buen momento y se aferran a la opción de entrar de forma directa a la próxima Copa Libertadores. El cierre del torneo será clave para lograrlo.

La salida que sacude a U. Católica

Universidad Católica ha ganado tranquilidad desde la llegada de Daniel Garnero, con quien volvieron a encontrar una línea futbolística, la cual habían perdido con Tiago Nunes en la banca. Claro que había un jugador que no lo estaba pasando bien en el plantel.

Se trata de Valber Huerta. El defensor de 32 años regresó al club a mediados del 2024, luego de estar en Toluca de México. Pese a las expectativas que despertó, por su exitoso primer paso en el club entre 2019 y 2021, la segunda parte terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Solo 8 minutos pudo jugar Huerta en Universidad Católica en cerca de año y medio, debido a diversos problemas físicos que no dejaron al central mostrar las condiciones que alguna vez lo tuvieron en La Roja. Por esta razón, el club y el futbolista tomaron una decisión.

“Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes”, escribieron desde Universidad Católica. Una noticia sorpresiva por el momento de la temporada, pero esperable por el presente del jugador. El central ganó seis títulos en Las Condes.

Valber Huerta no pudo repetir las sonrisas en U. Católica. Imagen: Photosport

De acuerdo a lo que informa La Tercera, el jugador se retiraría del fútbol tras esta salida de los Cruzados. A los 32 años, las lesiones no le permitirían seguir como profesional a Huerta, quien fue formado en U. de Chile y tuvo pasos por Granada, Huachipato, Colo Colo y Toluca, además de disputar el Mundial Sub 20 con Chile en Turquía 2013.

