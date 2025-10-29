El plantel de U. Católica cuenta el gran secreto detrás de la racha: “El DT…”

U. Católica vive un dulce momento, porque viene de ganarle a U. de Chile en el clásico universitario y tomarse con seguridad el Chile 2 en la Liga de Primera. Con cinco fechas para el término de la temporada, los cruzados se ilusionan con el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

La buena racha de la UC bajo el mando de Daniel Garnero comenzó con la goleada a Colo Colo en el Monumental. Después de dicho partido, los cruzados no han perdido ningún duelo, aprovechando el regreso a casa en el Claro Arena y dando golpes de visita también.

Este panorama, con los cruzados en el segundo puesto de la tabla, no se veía venir hace apenas unos meses. Es por eso que Tomás Asta-Buruaga contestó qué ha cambiado en el equipo desde que llegó Daniel Garnero.

El defensor, quien también ha subido de nivel en estas fechas, fue claro. “Nos ha transmitido mucha confianza. Si te das cuenta, en varios partidos hemos tenido bajas, pero entra otro y lo hace de muy buena manera, de muy buen nivel. Nos transmite eso: confianza a los jugadores”, destacó.

“Eso se refleja en los partidos. Por ejemplo, contra Everton entró Agustín Farías, que hace tiempo no jugaba e hizo un gran encuentro. Mi caso también. Nacho Pérez, Vicho Cárcamo, que debutó y entró bien contra Ñublense, Corral, Rossel, entre otros. Nos ha dado confianza para jugar tranquilos“, señaló.

En medio de este buen momento, Tomás Asta-Buruaga también abordó el tema de su futuro en la UC. “Sé que termino contrato, pero estoy tranquilo con eso, no es algo que me importe ahora, simplemente quiero dejar a Católica en una copa internacional“, concluyó.