Gary Medel conoció su castigo tras su expulsión ante U. de Chile en el clásico universitario, donde U. Católica se impuso por la cuenta mínima. El Pitbull le entrega una noticia muy dura a Daniel Garnero, porque se perderá partidos claves en la recta final de la Liga de Primera.

El Pitbull vio la tarjeta roja poco después del inicio del segundo tiempo, cuando cruzados y azules aún igualaban 0-0. El defensor fue a cortar una jugada de Lucas Di Yorio, pero no llegó al balón e impactó la pierna del delantero. Una revisión del VAR le costó la expulsión.

En su informe arbitral, Juan Lara documentó que la roja fue por “juego brusco grave”. “Realiza una entrada con uso de fuerza excesiva, golpeando con la planta del pie el talón de su adversario, produciendo una torsión del tobillo, poniendo en peligro su integridad física”, detalló.

Ahora, Gary Medel recibió la notificación de su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al Pitbull con dos partidos, por lo que se perderá los duelos contra O’Higgins (sábado 1 de noviembre) y Deportes La Serena (sábado 8) por las fechas 26 y 27.

Gary Medel recibe duro castigo en U. Católica

Con este castigo, Gary Medel recién estará disponible para el encuentro entre U. Católica y Palestino el fin de semana del 23 noviembre, en la antepenúltima jornada de la temporada.

Cabe recordar que solo quedan cinco fechas para el término de la Liga de Primera. Los cruzados, hoy en el segundo lugar de la tabla de posiciones, quieren mantener su ventaja para quedarse con el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.