Un fin de año movido protagoniza Colo Colo, porque en el estadio Monumental la palabra descanso no existe y tienen que cerrar los esperados fichajes de cara a la temporada 2026.

Por ahora, Blanco y Negro cerró la contratación del lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien fue oficializado el pasado viernes como primer refuerzo albo.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, avisó que quieren cerrar acuerdos con los defensas y la prioridad es tener pronto a un nuevo central, pero se suman problemas para definir los fichajes.

Se complica la llegada de Joaquín Sosa a Colo Colo

Uno de los tantos defensores centrales que ha sonado en Colo Colo para 2026 es el uruguayo Joaquín Sosa, quien tendría conversaciones avanzadas con Blanco y Negro.

El pase del charrúa pertenece a Bologna y está cedido en Independiente Santa Fe, sin embargo, desde Colombia tienen dudas y no quieren dejar partir tan fácil al jugador.

Joaquín Sosa jugando en Bologna. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

En el programa El Vbar Caracol informaron que el DT del cuadro cardenal, Pablo Repetto, no está “seguro” de dejar partir a Joaquín Sosa, porque lo ve como una alternativa para la defensa.

El contrato de Joaquín Sosa con Santa Fe está vigente y termina a mediados de junio de 2026, cuando queda en libertad de acción, porque también se acaba su vínculo con Bologna y puede negociar con cualquier club con el pase en su poder.

