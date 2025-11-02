Con un Coquimbo Unido prácticamente campeón, la lucha por el Chile 2 es lo que le pone emoción a la Liga de Primera 2025. Una verdadera final se vivía en la búsqueda del segundo cupo directo de la Copa Libertadores.

Universidad Católica enfrentaba a O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena. Oportunidad perfecta para los dirigidos por Daniel Garnero de sacar una ventaja considerable en la disputa por el subliderato.

Para ello, un triunfo era esencial. Los dejaba con siete puntos de ventaja sobre Cobresal, a falta de cuatro fechas. Pero, O’Higgins también se jugaba una tremenda chance y una sorpresa en la casa cruzada les permitía ilusionarse con un cupo directo. ¿Qué pasó?

Acciones de Universidad Católica vs O’Higgins

¿Estadio nuevo? Ningún tipo de miedo para los rancagüinos, que se plantaron de igual a igual ante los locales. De hecho, las jugadas de peligro se distribuyeron de forma equitativa entre ambos arcos, en la primera mitad. La diferencia estuvo en la resolución.

Una jugada colectiva del Capo de Provincia determinó el inicio de la cuenta y el movimiento del luminoso. Maximiliano Romero estaba en el área, en posición de remate, pero, ojo de lince, cedió atrás, ante la arremetida de Luis Pavez. Éste lanzó un potente remate que dejó sin opción alguna a Bernedo (35′). Apertura de le cuenta a favor de la visita.

Segundo tiempo, parecida perspectiva. Esta vez fue un juego colectivo aún más patente el que le dio la segunda cifra a los de Rancagua. Toques alrededor del área cruzada terminaron en un centro, pivoteado hacia atrás y resuelto en gol por Bryan Rabello (47′).

El 2-0 deja al rojo vivo la pelea por el Chile 2. O’Higgins y Católica están distanciados de un punto, mientras que atrás varios equipos vienen a cuatro (Cobresal), cinco (Audax Italiano) y seis unidades (Universidad de Chile y Palestino) de los precordilleranos.

Gol colectivo y celebración de un grande, Bryan Rabello

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?