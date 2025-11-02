Otra caída de la Universidad de Chile. Ya son tres al hilo y esta racha no se sostiene más. Nunca Gustavo Álvarez había sufrido tanto en la banca del Romántico Viajero y todo parecería estar originado en los rumores de su salida.

Esta vez fue Huachipato el equipo que vino a profundizar la crisis del elenco laico. En un duelo que fue dominado durante la mayoría de los pasajes del encuentro, todo se derrumbó sobre el final.

¿Qué fue lo que hizo que las cosas se cayeran? Nada menos que un penal, cobrado en contra de Fabián Hormazábal, que le pegó un planchazo a Torres en la entrada del área.

Explicación del penal

Tras la derrota, Gustavo Álvarez enfrentó los micrófonos apostados en la sala de prensa, para dar una explicación a lo sucedido en el CAP de Talcahuano. El profe fue enfático en reconocer el difícil momento de la U.

“El margen es mínimo y ahora estamos obligados a ganar. Siento que estamos cada vez más en deuda y debemos recuperarnos el miércoles“, reconoció el DT del Romántico Viajero, quien después analizó el penal del triunfo acerero.

“La jugada de penal no es una situación ventajosa para el rival, que hubiésemos tenido que hacer foul porque no queda otra. Es, en realidad, producto de la ansiedad por recuperar la pelota“, selló Gustavo Álvarez, molesto con la situación.

