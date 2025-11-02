Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

El tirón de orejas de Gustavo Álvarez por el penal infantil de la U de Chile: “No es que no quedara otra…”

El DT del Romántico Viajero se mostró preocupado por la jugada que degeneró en el gol del triunfo de Huachipato. Repartió coscachos.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
La U cayó con un penal evitable ante Huachipato.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTLa U cayó con un penal evitable ante Huachipato.

Otra caída de la Universidad de Chile. Ya son tres al hilo y esta racha no se sostiene más. Nunca Gustavo Álvarez había sufrido tanto en la banca del Romántico Viajero y todo parecería estar originado en los rumores de su salida.

Esta vez fue Huachipato el equipo que vino a profundizar la crisis del elenco laico. En un duelo que fue dominado durante la mayoría de los pasajes del encuentro, todo se derrumbó sobre el final.

¿Qué fue lo que hizo que las cosas se cayeran? Nada menos que un penal, cobrado en contra de Fabián Hormazábal, que le pegó un planchazo a Torres en la entrada del área.

Gustavo Álvarez empieza a perder las esperanzas en la U: “Cada vez estamos más en deuda”

ver también

Gustavo Álvarez empieza a perder las esperanzas en la U: “Cada vez estamos más en deuda”

Explicación del penal

Tras la derrota, Gustavo Álvarez enfrentó los micrófonos apostados en la sala de prensa, para dar una explicación a lo sucedido en el CAP de Talcahuano. El profe fue enfático en reconocer el difícil momento de la U.

“El margen es mínimo y ahora estamos obligados a ganar. Siento que estamos cada vez más en deuda y debemos recuperarnos el miércoles“, reconoció el DT del Romántico Viajero, quien después analizó el penal del triunfo acerero.

La jugada de penal no es una situación ventajosa para el rival, que hubiésemos tenido que hacer foul porque no queda otra. Es, en realidad, producto de la ansiedad por recuperar la pelota“, selló Gustavo Álvarez, molesto con la situación.

Publicidad
Gustavo Álvarez no le encuentra salida a esta crisis | Photosport

Gustavo Álvarez no le encuentra salida a esta crisis | Photosport

¿Cómo queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Semana para el olvido: U de Chile pierde con Huahipato en los 98′ y se aleja de Copa Libertadores

ver también

Semana para el olvido: U de Chile pierde con Huahipato en los 98′ y se aleja de Copa Libertadores

Lee también
Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U
U de Chile

Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U

"Cada vez estamos más...": Álvarez empieza a perder la fe en la U
U de Chile

"Cada vez estamos más...": Álvarez empieza a perder la fe en la U

La explicación de Álvarez a las pocas variantes de la U ante Huachipato
U de Chile

La explicación de Álvarez a las pocas variantes de la U ante Huachipato

Tabla de Primera B: Cobreloa y CDA en Liguilla, "Chago" se despide
Chile

Tabla de Primera B: Cobreloa y CDA en Liguilla, "Chago" se despide

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo