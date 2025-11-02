Es tendencia:
¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

No hay caso: la doble mufa y maldición de Universidad de Chile 2025... no ha ganado un sólo partido con las camisetas alternativas roja y amarilla.

Por Diego Jeria

A la U 2025 no le viene ni el rojo ni el amarillo.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTA la U 2025 no le viene ni el rojo ni el amarillo.

Universidad de Chile perdió 1-0 contra Huachipato, en los descuentos por la fecha 26 de la Liga de Primera. Los azules se empantanan con la nueva caída tras las derrotas ante Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana y la frente a Universidad Católica en el clásico.

Y hay un dato que ya se convierte en maldición para los azules: la U no ha podido ganar en toda la temporada cuando cambia el azul y su dos camisetas alternativas toman carácter de mufa.

La U presentó su segunda indumentaria 2025 de tonalidad roja la primera quincena de febrero y la amarilla flúor la segunda mitad de agosto… y con ninguna ha podido ganar.

El insólito registro mufa de la U

Los azules se estrenaron de rojo con empate 1-1 frente a Audax Italiano. Después fueron derrotas contra Everton (2-1), Botafogo (1-0) en Copa Libertadores y Guaraní (2-1) por Copa Sudamericana.

Ni de rojo ni de amarillo: la U no gana cuando cambia de camiseta.

En la siguiente ronda la U empató sin goles contra Alianza Lima de rojo para después igualar de amarillo contra La Serena (1-1) y caer ante Lanús (1-0) el jueves pasado.

Este domingo continuó y la U de amarillo no sólo no pudo ganar, sino que además perdió agónicamente frente a Huachipato, alejándose considerablemente del objetivo del Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

El próximo partido de la U será este miércoles como local contra Everton, duelo pendiente en el que por lo menos la U debería volver al azul, con los viñamarinos cambiando color de indumentaria.

