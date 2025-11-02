Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera por la fecha 26 de la Liga de Primera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y El Pirata puede ser campeón por anticipado este domingo… sólo necesita sumar los tres puntos.

De hecho, si Coquimbo gana da lo mismo cómo le vaya a Universidad Católica frente a O’Higgins, y hasta antes del partido en simultáneo, la UC es la única que podría alcanzar, de milagro, a los aurinegros.

Coquimbo llegó al duelo con 62 puntos, mientras la Católica registra 48… 14 unidades y restando cinco partidos. Incluso El Pirata pude coronarse campeón por primera vez en su historia con una derrota o un empate.

18 mil espectadores en Coquimbo: aforo completo

Así, los hinchas Piratas agotaron las 18 mil entradas disponibles y repletaron en estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y la salida del equipo a la cancha fue apoteósica.

Gritos, papeles picados, globos , banderas, serpentinas y humo amarillo y negro recibieron a los jugadores…

Y la detonación masiva de fuegos artificiales, aunque están prohibidos, marcando la euforia de un pueblo pirata que quiere gritar campeón por primera vez.

Coquimbo se quedó con las ganas en 2005 al perder la final del Apertura 2005 ante Unión Española y fue subcampeón de Colo Colo en 1991. Pero la salida vista este domingo en el Sánchez Rumoroso no tiene precedentes.