Este domingo, Coquimbo Unido se enfrenta a Unión la Calera, donde podría concretar la hazaña y coronarse por primera vez en su historia como el campeón del fútbol chileno. Sin embargo, en lo que se espera sea la celebración de “Los Piratas” habría una gran ausente, Los Vikings 5.

La icónica banda detrás del hit “De Coquimbo Soy” y oriunda de la zona quedó fuera de las celebraciones debido a las críticas a la directiva. En ese contexto, Pablo Morales, gerente general del club, señaló: “Hemos trabajado junto al municipio dos posibilidades… No hay grupos conversados por parte de Coquimbo Unido. Sí tenemos algún grupo específico que no queremos que nos apoye”.

Los Vikings 5 no quieren perderse la fiesta de Los Piratas

En lo que es la antesala del encuentro que podría hacer historia para Coquimbo, la banda nacional alzó la voz e hicieron un mea culpa.

“Estamos con sentimientos encontrados. Tristes porque no vamos a estar como banda en el estadio, pero a la vez, felices por Coquimbo, porque es un triunfo que todos anhelamos, todos los hinchas coquimbanos, y Los Vikings 5 más que nada son hinchas de Coquimbo”, señaló Eduardo Macuada.

Coquimbo Unido tiene la oportunidad de coronarse campeón este domingo. /Photosport

A lo que el guitarrista agrega: “No se puede desconocer la buena campaña que ha hecho la dirigencia, el entrenador y todos. De mi parte y de todo el grupo, felicitaciones para ellos. Coquimbo se lo merece”.

A esto se señalan que irán al estadio para alentar al equipo, pero que también irán preparados en caso de que sean incluidos en la celebración. “Vamos a estar con la ropa lista, por si acaso hay alguna consideración y nos llaman, vamos a estar en 10 minutos ahí con todas nuestras teñidas para tocar al Auri”, comentó Ángel Núñez.

“La dirigencia de Coquimbo Unido está en su derecho de decidir a quién invita a su fiesta y a quién no. No invitaron a Los Vikings 5 por errores nuestros, con comentarios que no debieron haber sido, añadiendo “nuestro mensaje es que no importa si Los Vikings 5 están o no están, lo que importa es celebrar el campeonato de Coquimbo Unido como corresponde”.

“No estamos en contra de la dirigencia del club, no tenemos nada que decir, menos en contra de Coquimbo Unido. Somos una banda que toca cumbia y somos hinchas de Coquimbo”, puntualizó.

Por su parte, Edson Núñez agregó: “Si en su momento se cometió un error, pedimos disculpas”.