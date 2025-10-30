Es difícil elegir sólo una figura del equipo de Coquimbo Unido que está a un paso de lograr el título en la Liga de Primera 2025. Pero sin duda que Matías Palavecino figura dentro de los jugadores claves que ha tenido el plantel dirigido por Esteban González.

Los aurinegros han tenido una campaña histórica. Están en el primer lugar de la tabla de posiciones a falta de cinco partidos. Tienen una ventaja que les permitiría ser campeones en la fecha 26. Y a pesar del aporte fundamental de Palavecino, el talentoso volante ofensivo trasandino no lo pasa bien por estos días.

Sigue complicado tras un golpe en el tobillo que sufrió en la complicada visita a O’Higgins, que se definió gracias a un gol de Palavecino. El “10” aprovechó una errónea salida del Capo de Provincia para vencer a Omar Carabalí con un zurdazo de mucha precisión. “Veré si puedo llegar para el domingo”, dijo Palavecino a RedGol.

Palavecino celebró así ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

La alarma ha estado encendida toda esta semana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “Ahí andamos, medio complicado. Está un poquito hinchado, pero bueno. Vamos a ver. No he hecho nada durante la semana, mañana quizás”, le contó Matías Palavecino a nuestro querido Florete. Recién el jueves 31 de octubre podría tener su primer trabajo de la semana.

¿Qué piensa por estos días respecto a un partido tan especial?

Sería bueno celebrar con toda la gente. Veremos si podemos lograr el objetivo, que sea una fiesta.

¿Estás muy ansioso?

Como se están dando las cosas uno ya se imagina muchas cosas. Pero ansioso no sé si tanto. Estamos enfocados en seguir ganando. Queremos seguir rompiendo rachas. Lo más importante para nosotros sería ganar. Si festejamos con nuestra gente, bienvenido sea.

Matías Palavecino aplaude que Coquimbo Unido se juegue el título en simultáneo

Matías Palavecino es una figura de Coquimbo Unido junto a otros pilares en el equipo que tiene el título al alcance de la mano. Como el Diego Sánchez, arquero fundamental en la campaña. O Bruno Cabrera, un zaguero central argentino autor de cuatro goles. O el panameño Cecilio Waterman, siempre bien reemplazado por el argentino Nicolás Johansen.

Coquimbo Unido celebra un gol en el clásico ante Deportes La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

¿Está bien que se juegue en paralelo el partido de la Católica?

Creo que sí. Somos conscientes de que si no les sale el resultado a ellos podemos lograr el objetivo igual. Está bueno.

Unión La Calera viene bien, pero necesitada de puntos…

Se juegan cosas también, como nosotros. Será un partido lindo, vienen de ganar, seguramente están con otro ánimo. Ojalá podamos hacernos fuertes de local como lo hemos hecho.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Unión La Calera por la fecha 26?

Coquimbo Unido recibirá a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas, el mismo horario de la U. Católica frente a O’Higgins en el Claro Arena.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido está en el primer lugar de la tabla de posiciones a falta de cinco partidos. Evidentemente es difícil que se le escape el título.

