El 2 de noviembre del 2025 es un día que puede quedar marcado para siempre en la memoria de los hinchas de Coquimbo Unido. A 67 años de su fundación como club, puede alcanzar nada menos que el primer título de Primera División en su historia.

El cuadro aurinegro, bajo la batuta de su entrenador Esteban González, no conoce de derrotas desde la novena fecha, cuando cayó de visita ante Colo Colo. A partir de allí arrasó con todos sus rivales como una topadora y logró una distancia con sus escolta de 14 puntos.

Está un paso más cerca de ser campeón, pero Coquimbo deberá hacer frente no sólo a su rival de turno, como Unión La Calera, sino también a su más “cercano” perseguidor como Universidad Católica, que jugará a la misma hora. Por ello, repasamos los resultados que le sirven al “pirata” para ser campeón.

¿Qué resultados necesita Coquimbo para ser campeón?

A las 17:30 horas de este domingo, mientras en el puerto el líder enfrentará a los cementeros, en el moderno Claro Arena, Los Cruzados jugarán ante el tercer puesto, que es O’Higgins. Y para no hacer tanto rodeos, son tres los marcadores que requieren para levantar el título.

El primero de todos es una victoria de Coquimbo por cualquier resultado ante La Calera, con eso poco importará lo que ocurra en San Carlos de Apoquindo, eso será más que suficiente para ser campeón. ¿Puede no ganar y ser campeón? Sí.

Si empata con los cementeros, e incluso si pierde y acaba su histórico invicto, va a necesitar que la UC pierda o empate con O’Higgins para poder celebrar con su gente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y convertir el puerto “pirata” en una fiesta.

¿Y si los “piratas” no ganan y Católica sí?

Las matemáticas indican que la diferencia entre ambos se puede acortar entre 11 y 12 puntos, con cuatro fechas por jugar. Así las cosas, el próximo fin de semana podría haber nuevo campeón, siempre y cuando Coquimbo le gane a Palestino en La Cisterna, el próximo sábado 8 de noviembre.

¿Cuándo se juegan estos partidos?

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso

Universidad Católica vs. O’Higgins / 17:30 horas / Claro Arena

