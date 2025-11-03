Otro año, otras expectativas. Colo Colo lucha por entrar en las copas internacionales en la actual Liga de Primera 2025. Pese a ello, ya empieza a pensar en lo que será el 2026.

No funcionó este año, como sí el pasado. El equipo albo estuvo opaco, falto de chispa y pareciera que toda la soberbia del triunfo de 2024 terminó pasando la cuenta. Con Jorge Almirón atornillado a la banca y un Centenario desastroso, las cosas terminaron por estallar.

Fue como un estallido lento y constante, no uno repentino y apocalíptico. Sin embargo, sus consecuencias siguen pesando y ahora la sola chance de clasificar a Copa Sudamericana es un posible aliciente, que se toma como gran recompensa. Eso sí, para poder competir, esta vez habrá que formar un elenco que pueda estar a la altura.

Los que pueden regresar

Edson Figueroa aseguró, en el programa Dale Albo AM, que son tres los jugadores que están interesados en retornar a Colo Colo y darle la fuerza para reconquistar la gloria.

“Esto lo tengo más o menos chequeado. Hay tres jugadores que quieren volver”, señaló el periodista y especialista en Colo Colo. Los nombres de esta tríada serían: Maximiliano Falcón, Jordhy Thompson y Damián Pizarro.

Claro que, los dos primeros de esta lista salieron de Colo Colo con tremendas polémicas, por lo que su retorno no sería tan fácil. Damián Pizarro, por el contrario, parece una opción real y beneficiosa para ambas partes. Ahora, Blanco y Negro tendrá la última palabra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá al ruedo este sábado 8 de noviembre, cuando enfrente a la Unión Española, en un duelo trascendental para sus pretensiones internacionales. Este partido está programado para las 15.00 horas en el Estadio Santa Laura.