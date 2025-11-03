Un momento dulce está viviendo Brayan Cortés en Uruguay. El portero chileno logró dar rápidamente vuelta la página tras sus errores ante Cerro y en menos de 7 días se coronó no una, sino que dos veces campeón en Uruguay.

El ex Colo Colo fue titular en el triunfo de Peñarol por 2-1 ante Defensor Sporting en la Liga de Uruguay y así logró coronarse como campeón del torneo de Clausura 2025, segundo trofeo que consigue tras ganar entre semana la Copa Uruguay.

Es en ese contexto donde el también seleccionado chileno se acordó del Cacique durante la celebración del título.

Brayan Cortés se acuerda de Colo Colo tras salir campeón en Uruguay

El ex Iquique conversó con la prensa tras el título conseguido y señaló en primer lugar que está “bien, muy feliz. Me han tocado partidos muy buenos y otros con muchos errores. El que significó con Cerro, para mí ese partido marcó mucha experiencia porque en sí estamos jugando cosas importantes ahora. Dimos vuelta la página, el equipo está fuerte, no nos entra nada, nos hemos preparado y en este partido lo demostramos” indicó.

ver también Peñarol se pronuncia en torno a Brayan Cortés y obliga a Colo Colo a tomar medidas drásticas

Pero eso no fue todo, porque posteriormente el meta de 30 años fue consultado por la responsabilidad que le significa defender el arco “carbonero” a lo que agregó: “Es difícil porque es un equipo grande, hay harta responsabilidad. Pero yo disfruto del día a día, disfruto mucho. Vengo de un equipo grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y uno se prepara para aportar al equipo. Es un objetivo que hemos logrado, estamos felices, pero queda lo otro. Vamos a ir a eso para terminar bien el año”.

Finalmente, Cortés, se refirió al buen momento que vive el club uruguayo y afirmó que “con trabajo, con humildad, con autocrítica. Mis compañeros muy bien, es un grupo muy fuerte, muy unido, muy humano, muy humilde. Eso marca mucha diferencia. Lo hemos demostrado. Empezamos el partido perdiendo y tuvimos 80′ minutos para darlo vuelta, lo demostramos, lo hicimos con tranquilidad y con jugadores de jerarquía. Eso es un equipo grande. Hay que demostrarlo en lo que queda de campeonato” sentenció.

Publicidad

Publicidad

Recordar que el pase de Brayan Cortés sigue perteneciendo a Colo Colo, y que en el caso de que el “Manya” desee quedarse con sus servicios, deberá pagar una cláusula que asciende a los 1,4 millones de dólares.