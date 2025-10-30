En Peñarol todavía digieren la felicidad por haber sido campeones, logro que Brayan Cortés celebró con mucho fervor, aunque desde la institución le dieron un mensaje inquietante a Colo Colo. Lo hizo el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, quien concedió una larga entrevista en la Sport 890.

Habló del oro y el moro, pero también de dos jugadores que deben definir su continuidad en el Manya. Uno de ellos es el delantero Matías Arezo, cuyo contrato vence en diciembre de este año. “Hablé con Gonzalo Sorondo, que es de su grupo de representantes”, expuso Ruglio.

“Le pedí unos días para saber si estábamos en las finales del campeonato uruguayo y para terminar la Copa. Recién ahí trabajaríamos en eso, él estuvo de acuerdo”, agregó el mandamás aurinegro sobre el atacante, cuyo pase pertenece al Gremio de Brasil.

Fue entonces que el nombre del iquiqueño también salió a la luz en la conversación. “No hay más nada con Brayan Cortés, no hemos hecho absolutamente nada”, dijo Ignacio Ruglio sobre el Indio, autor de una gran tapada ante Plaza Colonia en el triunfo 2-0 que le dio a Peñarol la Copa Uruguay AUF.

Brayan Cortés en acción por Peñarol, donde se hizo el titular rápidamente. (Caton Britos/FocoUy/Photosport).

Un mensaje con el que la plana mayor de Blanco y Negro debe estar muy atenta, pues es un punto clave en la confección del plantel 2026. Una materia en la que fracasaron estrepitosamente para la temporada de este año, más allá del cuantioso desembolso de dinero que significó. En caso de que Peñarol no active la opción de compra ni negocie otro préstamo, Cortés debe volver a Pedrero.

Publicidad

Publicidad

ver también Peñarol regatea públicamente a Colo Colo por el fichaje de Brayan Cortés: “Las cosas están escritas, pero…”

Ruglio pone toda la presión al DT de Peñarol por Brayan Cortés y Colo Colo toma nota

El presidente de Peñarol dejó claro que la voz más importante por la continuidad de Brayan Cortés no es de Colo Colo. Es del director técnico del equipo, Diego Aguirre, a quien el directivo ve como el responsable total de la parte deportiva. De hecho, reconoció en el citado medio que elaboró un protocolo de fichajes para garantizar que todas las incorporaciones sean peticiones del entrenador.

“Por ahora no hemos hecho nada. Diego no me ha nombrado, él dirige la parte deportiva de Peñarol. Lo repetiré hasta el cansancio, bastantes batallas electorales me enseñaron a ver por dónde vienen los palos”, manifestó Ignacio Ruglio, consciente del clima político. En diciembre de 2026 habrá votación para el nuevo consejo directivo del Manya.

Diego Aguirre celebró el título con Peñarol en la Copa Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ruglio quiso dejar clarísimo su punto. “Me escucharán repetirlo muy seguido: es Diego quien me dice anda atrás de este y no ha nombrado a Arezo ni Brayan Cortés. Mientras no me diga, no voy a avanzar nada”, sentenció el presidente del cuadro carbonero. El tiempo dirá qué depara el futuro del golero surgido en las inferiores de Deportes Iquique.

Brayan Cortés tuvo un mal 2025 en los albos y a mediados de año emigró a Peñarol. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).