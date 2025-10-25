Brayan Cortés no la ha tenido fácil desde su salida de Colo Colo y sigue sin afirmarse en Peñarol. Este sábado tuvo una jornada para el olvido en la derrota por 2-0 de su equipo contra Cerro, por la fecha 13 del campeonato uruguayo.

El arquero chileno tuvo un grado de responsabilidad en el primer tanto y en el segundo se come un golazo de tiro libre, tanto que lo dejó bajo duras críticas.

A los 23′ Cerro se puso en ventaja con un cabezazo de Enzo Larrosa tras un tiro libre. Cortés dudo entre salir o quedar en su posición y esa demora lo dejó a medio camino.

El golazo de Cerro a Cortés

Ya en el segundo tiempo, Ignacio Neira la clavó de tiro libre cargado por la izquierda (53′). Cortés se había ubicado muy al segundo palo, dejando mucho arco a disposición, y el remate por sobre la barrera se le hizo imposible. Eso sí, el efecto del disparo también tiene mérito.

Cabe recordar que Cortés dejó con polémica Colo Colo a mediados de año, tras un primer semestre de bajo nivel, justo después de haberse caído una transferencia al extranjero.

Desde su llegada a Peñarol ha jugado 12 partidos por el Clausura charrúa, con 10 goles en contra. En Copa Libertadores con los uruguayos alcanzó a jugar dos duelos con tres tantos recibidos, más un encuentro por Copa de Uruguay en el que mantuvo el arco en cero.

El próximo partido de Cortés y Peñarol será como local ante Plaza Colonia, con la obligación de subir el nivel y volver al triunfo.