Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Uruguayo

Brayan Cortés se come un golazo en Peñarol: responsabilidad en los dos tantos de la derrota contra Cerro

Peñarol perdió 2-0 contra Cerro y el actuar de Brayan Cortés generó críticas: responsabilidad en el primero y se come el segundo.

Por Diego Jeria

Cortés se come golazo en Peñarol.
© PeñarolCortés se come golazo en Peñarol.

Brayan Cortés no la ha tenido fácil desde su salida de Colo Colo y sigue sin afirmarse en Peñarol. Este sábado tuvo una jornada para el olvido en la derrota por 2-0 de su equipo contra Cerro, por la fecha 13 del campeonato uruguayo.

El arquero chileno tuvo un grado de responsabilidad en el primer tanto y en el segundo se come un golazo de tiro libre, tanto que lo dejó bajo duras críticas.

A los 23′ Cerro se puso en ventaja con un cabezazo de Enzo Larrosa tras un tiro libre. Cortés dudo entre salir o quedar en su posición y esa demora lo dejó a medio camino.

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario en el próximo mercado de fichajes

ver también

Los cuatro jugadores con los que Colo Colo puede hacerse millonario en el próximo mercado de fichajes

El golazo de Cerro a Cortés

Ya en el segundo tiempo, Ignacio Neira la clavó de tiro libre cargado por la izquierda (53′). Cortés se había ubicado muy al segundo palo, dejando mucho arco a disposición, y el remate por sobre la barrera se le hizo imposible. Eso sí, el efecto del disparo también tiene mérito.

Cabe recordar que Cortés dejó con polémica Colo Colo a mediados de año, tras un primer semestre de bajo nivel, justo después de haberse caído una transferencia al extranjero.

Desde su llegada a Peñarol ha jugado 12 partidos por el Clausura charrúa, con 10 goles en contra. En Copa Libertadores con los uruguayos alcanzó a jugar dos duelos con tres tantos recibidos, más un encuentro por Copa de Uruguay en el que mantuvo el arco en cero.

Publicidad
Icónico portero de Peñarol aplaude el nivel de Brayan Cortés en Uruguay: “Lo veo muy…”

ver también

Icónico portero de Peñarol aplaude el nivel de Brayan Cortés en Uruguay: “Lo veo muy…”

El próximo partido de Cortés y Peñarol será como local ante Plaza Colonia, con la obligación de subir el nivel y volver al triunfo.

Lee también
Tras vuelco con Colo Colo: El primer éxito de Brayan Cortés en Peñarol
Internacional

Tras vuelco con Colo Colo: El primer éxito de Brayan Cortés en Peñarol

En Uruguay revelan la reacción de Bielsa al "condoro" de Cortés
Internacional

En Uruguay revelan la reacción de Bielsa al "condoro" de Cortés

Peñarol toma medidas con Cortés tras eliminación en Libertadores
Internacional

Peñarol toma medidas con Cortés tras eliminación en Libertadores

"Posible distracción...": La IA da el resultado del Clásico Universitario
Campeonato Nacional

"Posible distracción...": La IA da el resultado del Clásico Universitario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo