Colo Colo ya comienza a contar los días para ir cerrando este desastroso año 2025. Los albos necesitan cambiar de aires y energías, sobre todo tras una temporada donde las expectativas eran muy altas y en donde se fracasó literalmente en todo.

Dicho esto se hace bastante necesario una renovación profunda en el plantel. Hay varios jugadores que cumplieron un ciclo y otros que necesitan emigrar para poder probarse en ligas de mayor exigencias.

Y atentos, que esto puede ser bastante beneficioso para la economía del Cacique. Los albos están urgidos por generar recursos, sobre todo si no logran clasificar a alguna copa internacionales del 2026 y se quedan sin recibir algo del dinero que entrega la Conmebol.

Los cuatro jugadores que pueden hacer millonario a Colo Colo

En ese sentido, en el Estadio Monumental tienen cuatro nombres con los que pueden hacer un buen negocio pensando en dinero que pueda entrar al club. Todos ya han sido seguidos desde el extranjero, por lo que en el Cacique esperan que esto se vuelva a repetir en el próximo mercado de fichajes.

La lista es liderada por Lucas Cepeda. El atacante ha podido destacar a pesar de la pésima temporada a nivel grupal de Colo Colo, siendo incluso seguido por algunos clubes de la Serie A de Italia. De acuerdo a Transfermarkt, el delantero de 22 años está tazado en 3,5 millones de dólares.

Detrás del ex Wanderers está Vicente Pizarro, quien hace rato ya está consolidado en el primer equipo del Cacique. Su cláusula de salida es de 1,6 millones de la divisa americana, aunque en caso de ser vendido 600 mil irán directo al jugador.

Vicente Pizarro es otro jugador de Colo Colo que puede partir en el próximo mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

También está la posibilidad de que sea vendido Alan Saldivia. El uruguayo, uno que bajó bastante su rendimiento en este año, ha tenido chances de partir a Brasil y Estados Unidos. Tiene una cláusula de salida de 4 millones de dólares, aunque en Transfermarkt está tazado solo en 1,8.

Por último está el caso de Brayan Cortés. El arquero de 30 años está a préstamo en Peñarol hasta diciembre de este año con una opción de compra cercana a los 1,4 millones de dólares, aunque los uruguayos avisaron que negociarán un poco esa cifra.

Cuatro nombres con los que el Cacique puede hacer un buen negocio de cara al 2026. Habrá que ver ahora la habilidad de los albos de poder ofrecer inteligentemente a estos jugadores en el próximo mercado de fichajes.